【無家者】被丟掉家檔獲象徵式賠償100元　林鄭月娥：會要求社署做好支援無家者工作

▲ 香港社區組織協會幹事吳衛東（左）昨陪同其中兩名無家者到庭聽取判決。（梁錦麟攝）

深水埗通州街公園露宿者於2019年冬至前夕遭警方驅趕，及被康樂及文化事務署丟掉家當。14名無家者先後入稟小額錢債審裁處索償，部份申索人由於已去世或失聯，最終餘下9名申索人應訊。案件昨（29日）於小額錢債審裁處判決，裁定申索一方勝訴，康文署需象徵式賠償100元予9名申索人。行政長官林鄭月娥表示，會要求社署做好支援無家者工作。

審裁官指，署方清走物件時應負上非自願托管者責任，署方應就物件數量替物品拍照。署方並沒有一如既往地張貼告示，只靠在場無家者通知其他無家者，遂裁定署方未有就物品作合理照顧。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥說，自己曾任社會福利署署長3年，當時曾提出支援措施，並向多個機構提供援助，以成立服務無家者宿舍等服務。她強調自己關注無家者情況，會要求社署做好支援無家者工作。

另外，被問到港府會否就事件致歉，會否向申索人提供額外補償，並確保政府人員日後會尊重無家者，林鄭月娥表示，具體執行上的問題，應由負責部門回應。

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記者：黃悅晴