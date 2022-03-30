【不可能任務】學霸太太為家庭放棄事業 譚俊彥挑戰不可能任務爆喊：小朋友好細　

▲ 譚俊彥在節目中出盡全力。

出爐視帝譚俊彥（Shaun）為節目《不可能任務》擔任隊長，率領關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）闖關，眾人在節目中要進行高體能挑戰，包括來回反應跑、舉啞鈴、掌上壓及仰臥起坐及下蹲後伸腿等高體能動作，惟最終未能合格通過考驗，在節目中一向親切地鼓勵隊員的Shaun，在節目完結後接受無綫娛樂新聞台訪問時更突然崩潰爆喊！

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Shaun坦言好擔心自己會節目中途會出事，他透露完成3日訓練及挑戰後，發現自己體能已經到達極限：



我覺得拍戲上仲可以handle到自己，但係一啲physica（體能）嘅考驗嚟講，今次一我真係驚，因為而家我有兩個小朋友，真係驚我有咩事嘅話（哽咽）……尤其佢哋真係好細個……但我就係臭脾氣，唔想我太太睇到之後會擔心我，因為佢會睇得出好多嘢我係死撐落去。我覺得我一定要笑住做完呢個任務，我成日同啲crew講，我完成當自己贏咗喇。

Shaun一路講在鏡頭前一路喊，他表示受訓期間，完全不敢向家人透露苦况，一直都是死頂，但其實現年41歲的Shaun體能一向不錯，他的社交網經常晒跑步相，看來今次的挑戰對他來說真的是非常困難：



尤其係我父母，我唔敢同佢哋講，所以要更加保護自己，可能我都算有啲經驗，我識得調節飲食同適當咁令自己減壓。

而在訪問中Shaun重提自己是星二代狄龍兒子的身份，原來這個身份沒有為他帶來太多好處，反而被人話靠老竇，入行時經歷了好多壓力和挫折：



咁多年我知㗎，由入行開始就知道，我唔係特別有天份嘅演員，我細個嗰時畀人話肥，話我靠老竇，一步一步咁走嚟，冇諗過會做到Leader角色，我之前諗過會唔會去做導演，會唔會唔做幕前……我都有諗過，Sorry真係可能精力完全耗盡時，就會有好多呢啲嘢。今次我當係送畀自己一份嘅禮物，以一個41歲、周身有傷嘅人嚟講，膊頭又傷，腳又傷但同到佢哋一齊去完成呢3日，而每一個阿Sir走嚟話good job時，對我嚟講都係好大支持。

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譚太是學霸

Shaun在初出道時在內地發展，為了陪伴家人而回流返港，簽約TVB成為旗下的經理人合約藝員，出道21年才能憑《換命真相》奪得視帝，算是大器晚成，而在內地拍劇期間認識了太太任祉妍，與對方育有一子一女，本身是演員的譚太，為了家庭放棄事業，跟隨老公到香港相夫教子，譚太本身是學霸，出生在遼寧的她於北京讀完高中就去了新加坡讀戲劇，成績相當突出，年年都拿到獎學金，還以第一名畢業。

後來在內地拍劇時認識譚俊彥，不過Shaun表白時慘被派檸檬。後來Shaun為抱得美人歸而搬到北京住一年，終於打動其芳心。拍拖一年後兩人奉女成婚，2015年大女譚晴出世，2017年再誕下細仔，譚太甘心做Shaun背後的女人，令Shaun沒有後顧之憂去拍劇，成就對方為視帝。

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責任編輯:陳麗薇