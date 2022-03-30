【疫下服務】地政總署將恢復有限度基本服務　歷史檔案館閱覽室只提供2個服務【不斷更新】

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政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【12:00】

政府檔案處今日（30日）宣布由4月1日起，歷史檔案館閱覽室會在星期一、星期三及星期五上午九時至下午五時四十五分開放，直至另行通告。歷史檔案館閱覽室會供已透過線上目錄預約借閱館藏的人士使用，而每個開放日的預約名額為7名使用者，名額將以先到先得的形式分配。歷史檔案館閱覽室暫停為未有預約館藏的公眾提供以上服務。

提供的服務只限：

已預約館藏的借閱服務

自助複印服務

【11:53】

地政總署今日（30日）宣布，由4月1日起逐步恢復公共服務。



由4月1日至20日，地政總署及轄下所有辦事處將恢復有限度的基本服務。辦公時間內的電話查詢服務將維持正常，星期一至五下午一時至五時將提供櫃枱交收文件及領取經預約安排的收地補償服務。其他櫃枱服務，包括查詢、地圖銷售、未經預約的領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等服務將繼續暫停。網上服務會維持正常，市民可經電郵提出查詢及投訴。



由4月21日起，地政總署將全面恢復公共服務。地政總署會密切留意情況，繼續採取社交距離和防疫措施。

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責任編輯：TOPick港聞組