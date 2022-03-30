【恐怖虐狗】男童踢狗出升降機關門活活夾死　網民怒斥是魔鬼︰冷靜得恐怖

▲ 安徽省一名狠心男童將小狗踢出升降機，隨即按下關門鍵及讓升降機上升，將小狗活活夾死。

內地發生一宗殘忍虐狗案件！日前安徽省馬鞍山市一名男童從鄰居偷走小狗，進入升降機後，男童將小狗踢出𨋢門後關門，但仍牽著狗繩，當升降機上升，利用電梯縫隙將狗活活夾死。整個冷血過程被閉路電視拍下，網民看過片段後群起怒斥男童殘忍，根本就是魔鬼。

據內地媒體《沸點視頻》報道，在周日（27日）下午3時許一部升降機內，一名身穿藍色外套的男童，從鄰居的地下室偷走小狗，並牽著小狗一同進入電梯，之後將小狗踢出𨋢門，男童手中仍握著狗繩，他隨即按下關門鍵及讓升降機上升，直至繩斷開。

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在電梯外的小狗消失於閉路電視畫面中，只見到繩子已與小狗分離，剩下一截狗繩留在電梯內，男童冷靜地離開。據爆料者指出，小狗已被夾死。

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內媒周一（28日）引述事發小區物業的工作人員稱，被夾死的小狗是偷來的，小狗的主人是一名防疫義工，由於小區出現疫情，義工將狗養在小樹林內，晚上才帶返家，沒料到小狗被偷。狗主對事件表示非常難過，想取回小狗的屍體埋葬，同時希望男童父母道歉。目前警方已介入調查。

網民憂家教嚴重出問題

有附近某酒店老闆表示，從微信群得知事件，怒斥男童殘忍。而事件也引起網民震怒，紛紛留言痛斥他是惡魔，「太殘忍太惡毒了」、「小小年紀心卻那麼歹毒」、「一個孩子為什麼這麼魔鬼」等。

網民認為，男童最恐怖是在過程中很冷靜，一點也不恐慌，更不像是小孩子的惡作劇，直言是「令人戰慄的社會憂患」，擔心他在一個怎樣的家庭中成長，是「家教嚴重缺失」、「什麼樣的家庭，才會教出這種小孩」、「能做出這種事，顯然心裡已經出問題了吧」！

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責任編輯︰王明芳