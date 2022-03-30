【改善脫髮】脫髮10年頭皮發炎肩膀佈滿皮屑　32歲女子經中醫治療4個月髮再生【附食療】

▲ 一名32歲女子有遺傳性脫髮問題，情況持續10年，經中醫治療4個月後髮再生。

脫髮問題令人困擾，更可能引發尷尬場面。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗先天遺傳的脫髮禿髮病例，一名32歲女子遺傳了禿髮問題，持續脫髮10年，曾因頭皮發炎而致肩膀佈滿頭皮屑。調整生活而修復後，她卻因甲狀腺問題再次脫髮，試過活髮技術也未有好轉；求診中醫4個月後，其髮量終於明顯增加。李醫師指出，該患者因氣血不足而再度脫髮，須調理臟腑氣血，才能增加髮量。

最新影片推介：

先天遺傳脫髮10年

李醫師接受TOPick訪問時指，這名患者有遺傳性脫髮問題。中學時期，她曾因遺傳及壓力導致頭皮發炎，並出現頭皮屑，每天肩膀也佈滿「雪花」。醫師指，患者頭皮敏感，頭屑屬於乾性，調整作息後，已在不知不覺間自然恢復，頭皮敏感、頭皮屑問題也隨之消失。

可是，該患者於22歲時因甲狀腺問題再度脫髮。求診西醫治療甲狀腺問題的同時，她亦試過RGA（生長因子活髮療程） 治療。不過，RGA治療只可令她頭髮變粗，頭髮數量並無明顯增加。

接受甲狀腺切除手術，切除一半甲狀腺後，她出現甲狀腺素低下症狀，例如容易疲倦。李醫師指出，該患者氣血不足，導致頭髮健康亦受影響，必須調理內在的臟腑氣血，才能增加髮量。後來，她求診中醫，服用中藥4個月後，髮量明顯增加。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

脫髮雄禿遺傳機率

李醫師受訪時指，該女患者遺傳了雄禿（雄激素性禿發）問題。雄激素禿髮有遺傳性傾向，若父親有雄禿，兒子有雄禿的機會是50%，女兒發病率大約20%，所以也叫遺傳性脫髮。

他續指，女性型的雄禿佔臨床女性脫髮患者大約50%，其他類型則包括斑禿、休止期脫髮、症狀性脫髮（甲狀腺疾病、貧血）、減肥脫髮（生酮、戒澱粉質）、壓力脫髮（失眠、焦慮）、藥物脫髮（癌症治療、避孕藥等）。

治療方法

李醫師指，該患者接受診療時，沒明顯的乾性或者油性的頭皮屑，故不宜用一些清潔力太強的洗頭水。加上患者氣血不足，中藥方面，她則不宜用祛濕熱的處方，例如三仁湯。

醫師續指，為該患者處方了七寶美髯丹、桑椹、桑寄生、靈芝及茯苓等中藥，有助健脾補氣、補血養精、補益肝腎，另亦處方滋補腎陰的林蛙丸。治療四個月後髮量明顯增加。

脫髮食療

李醫師表示，上述這類脫髮患者適合飲用以下2款湯水、茶飲，有助烏髮生髮：

1. 烏雞黑豆生髮湯

點擊圖片看功效、材料、做法及用法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. 女貞子旱蓮草茶

點擊圖片看功效、材料、做法及用法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣