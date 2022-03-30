【防疫服務包】港府周六起派發防疫包今開展包裝工作　林鄭月娥指未有接獲義工反映出現困難

▲ 政府將由4月2日向全港約300萬個家庭派發「防疫服務包」。（資料圖片）

政府將由4月2日向全港約300萬個家庭派發「防疫服務包」，有關包裝工作今日（30日）起開始，行政長官林鄭月娥表示，今日她本人及多名司局長亦會參與包裝工作。

政府今日開始首階段包裝工作，將動員多名公務員及義工。林鄭月娥說，她與多名司局長亦會參與包裝工作，之後在4月2日全港住戶派發，被問到有義工團體反映未有收到相關的派發指引，林鄭月娥表示，早前與150多位各社區團體的領袖會面，未有接獲反映指出現相關困難或不清楚之處。

港府將由4月2日起開展派發工作，13個政策局和轄下部門及律政司都安排同事參與包裝和派發，港府昨指已發動一切可以發動的力量，動員起過17,000名義工，聯同公務員團隊合作完成，屆時亦會在18區安排130個發放點，以配合其後的派發工作。

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記者：黃悅晴