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【仔女拍拖】19歲兒子拍拖開明媽媽做好性教育　買200個安全套當禮物結局大逆轉

育兒經 14:19 2022/03/30

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一名台灣媽媽的19歲兒子拍拖，她買了200多個安全套給兒子當禮物。

有父母不想子女求學時期拍拖，也有家長認為避無可避，最緊要盡早做好性教育。近日台灣一名媽媽在社文平台分享，其19歲兒子拍拖，她提醒兒子做足安全措施，更購買了200多個安全套給他當作禮物，可是結局不似預期。

該名媽媽於facebook群組「爆廢公社」發帖文，表示19歲的兒子交到女朋友了，還傳來二人的合照給她看。媽媽形容女方身材不錯，穿搭得宜，不過戴上口罩看不到樣子，但她覺得沒關係，因為「長相好不好是給我兒子看的，品德好不好才是我要看的」。

最新影片︰

媽媽法國買安全套做禮物

媽媽當時身在法國，惟有交代兒子一句「請你把『雨衣』穿好」，就是要他和女友發生性行為時做好安全措施。兒子告訴她，買一盒10個裝的安全套要329台幣（約90港元），對還是學生的他來說有點貴。早前適逢台灣春節假期，她決定從法國回台灣，想到法國的安全套較便宜，

乾脆買回去給他當禮物，然後一買就買了二百多個……（就有折扣啊）

不過，當她回到台灣完成隔離後，想親手將安全套交給兒子時，竟然換來意想不到的結果︰

兒子跟我說︰「我們已經分手了！」

這令媽媽相當苦惱，留下來的200多個安全套該如何處置。她笑指，「我已經絕育了，所以無法自用」。

網民︰那麼年輕就等下一個

網民讚賞這位媽媽的舉動很可愛，留言「這個媽媽真好」、「好開明的媽媽」、「媽媽的煩惱很可愛」，也有網民羨慕他們母子關係如此好，可以無所不談。很多網民表示這些安全套不會浪費，兒子還年輕，往後還用得著。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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