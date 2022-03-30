【飛虎3壯志英雄】梁競徽角色忠奸難辨　做人肉擋箭牌保護黃宗澤夠義氣

▲ 《飛虎3壯志英雄》

TVB熱播劇《飛虎 3 壯志英雄》本周進入結局周，昨晚（3月29日）一集劇情講到張嘉軒（黃宗澤飾）發現許森（梁競徽飾）是神秘組織 Infinity 成員後，約許森見面並質問他到底有何陰謀；雖然許森其實早已安排狙擊手待命，但臨陣卻因念及兄弟情化身人肉擋箭牌保護嘉軒，更自願被嘉軒逮捕。

嘉軒帶許森回總部期間再遭神秘人襲擊，原來神秘人為覬覦化武DH2的買家之一，面對嚴刑逼供仍守口如瓶的許森，直到對方以嘉軒性命作威脅才鬆口講出DH2下落…最終嘉軒及許森合作使計逃走，並雙雙跳海......

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梁競徽演技獲讚

今集重點圍繞梁競徽及黃宗澤的兄弟情，令網民意外的是，為求目的不擇手段的許森，弱點竟是昔日好兄弟黃宗澤，更竟被黃宗澤的善良打動。

事緣昨晚二人逃走期間，黃宗澤仍堅持勸好友回頭是岸：「我知你好想做救世主，去清洗呢個黑暗污糟嘅世界，但你有冇諗過呢個世界仲有好多好人㗎？」

梁競徽聞言回道：「有！你同埋你屋企人，但呢個世界上面佔好少數，喺我哋呢個世界，從來都唔係好人同善良嘅人話事！」加上之前許森為嘉軒做出的種種犧牲，足證許森仍有善良面。

梁競徽劇中角色忠奸難定，而他亦演得相當到位，令網友對他「嬲唔落」，反而還為其感到心痛：「雖然你很壞，但我還是有點心痛！」、「再壞的人都會有關心的人」、「其實他很好，只是走錯了路。」並激讚梁競徽演技謂：「這次演的太高深莫測了」、「演得太好了！」

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【飛虎3壯志英雄】痛失至愛崩潰爆喊蕭正楠展演技 梁競徽逐步黑化漸變兇殘

落海凍到震

在劇中文戲較多的梁競徽，今集難得有一幕被吊高虐打場口，而拍攝該個場口原來亦相當辛苦。

梁競徽早前接受《Star Talk》訪問時透露：「又要畀人吊起，又要逃走跳落海，記得嗰一晚係好凍，仲要喺山上面一間石屋度拍，凍到我飛起，佢哋話你舒服咗咁多集，呢一集辛苦少少就唔好呻喇！」

至於今晚（3月30日）播出的第28集，講到許森把嘉軒救到岸邊後消聲匿跡，嘉軒對許森變奸感到失望的同時，對其為自己作出的犧牲亦大為感動，相當矛盾。

另邊廂高子樂（吳卓羲飾）帶杜以盈（姚子羚飾）到余曉欣（蔡思貝飾）墓前，坦白接近以盈是為了查案，以盈知道真相後傷心不已。