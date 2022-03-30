【脫髮煩惱】前區議員王卓雅公開斑禿照曾患抑鬱　籲勿以別人的病開玩笑：情緒可致命

▲ 王卓雅公開自己患上斑禿，呼籲勿以別人的病來開玩笑。

奧斯卡出爐影帝韋史密夫（Will Smith）因不甘太太的脫髮問題被頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）取笑，繼而上台掌摑對方。現時身處英國的前區議員王卓雅，近日就在網上公開自己的脫髮照，表示去年患上「斑禿」，飽受壓力並患上抑鬱症，呼籲不應用別人的病來開玩笑。

▲ 韋史密夫不甘太太珍達娉琪的脫髮問題被取笑而上台打人。

王卓雅周一（28日）在Facebook撰文，表示韋史密夫的太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的光頭髮型並非她可以選擇，而是因為她患上了因免疫系統而引起的斑禿，無法根治，只能夠延緩掉髮或促進頭髮生長。

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王卓雅在去年11月曾在Facebook公開自己患上了斑禿，她在同年6月時初次發現自己出現「鬼剃頭」情形，當時脫髮程度只有一個5元硬幣般大小。王卓雅憶述，記得當時自己開始脫髮時，家人看著她頭髮逐漸變稀薄，看著地上佈滿她脫下的頭髮，他們亦看著她情緒變差，其實都令他們感受到壓力，為她擔憂：

所以Will Smith的行為我能夠體會到患者家人的感受。Jada能夠以光頭出席公開活動，相信她已鼓起了最大的勇氣。

她續稱，自從患了這個病之後，認識了其他同患此病的朋友，並指身邊不少患上斑禿的女生都曾經因為脫髮而患上抑鬱，甚至曾經自殺，直言：「患上斑禿並不會致命，但情緒會。」她又表示，現在有時候亦會因為自己沒有頭髮而感到失落，亦會掛念長髮的自己，但知道治療斑禿是個很漫長的經歷，擔心即使頭髮重生長回來，亦有可能因為各種原因，令免疫系統再次攻擊毛髮導致脫髮。

而她也呼籲勿用疾病來開玩笑：

問心講有頭髮邊個想做癩痢，即使是開玩笑亦不應該用別人的病作玩笑，你無法想像患者自身或其家人的感受。

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王卓雅的帖文獲網民留言支持及鼓勵，她在昨日（29日）再發文稱收到不少患斑禿者詢問療養方法或希望能互相支持。她透露，自己在患病期間，曾經多次質疑是否做錯甚麼，同時亦患上抑鬱症。最後她分享了網上群組連結，表示希望與患者一同分享治療方法，分享如何渡過難關：

You’re not alone.（你並不孤單。)

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責任編輯：羅嘉欣