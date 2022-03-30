【刑事恐嚇】涉威脅入境處職員斬死特首　助理稅務主任還押候精神報告

▲ 助理稅務主任涉威脅入境處職員斬死特首，被控刑事恐嚇罪，案件今於東區裁判法院提堂。資料圖片

51歲助理稅務主任涉損害入境處財產為由，以威脅入境處事務主任斬死特首林鄭月娥，被控1項刑事恐嚇罪。被告今（30日）被解至東區裁判法院提堂，暫毋需答辯。裁判官將案件押後至4月13日再訊，期間索取2份精神科報告，以考慮被告是否適合答辯，被告還押小欖精神病治療中心看管。

被告黎志成（51歲），報稱為助理稅務主任，被控1項刑事恐嚇罪。控罪指，被告於2022年3月20日，在香港威脅梁洛驊會使香港特別行政區入境處的財產遭受損害，意圖導致梁洛驊作出其在法律上並非必須作出的作為，即斬死林鄭月娥。

被告暫時毋需答辯，控方申請將案件押後，並反對被告保釋申請。裁判官將案件押後至4月13日再訊，期間索取2份精神科報告，以考慮被告是否適合答辯，被告還押小欖精神病治療中心看管。

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記者：梁錦麟