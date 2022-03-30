【生死抉擇】早產雙胞胎命危醫藥費耗盡積蓄　新手爸媽抽籤：只能救一個

▲ 醫藥費耗盡父親繼續，雙胞胎兩個只能救一個。

手掌手背都是肉，對父母而言每個孩子都一樣珍貴。內地河南鄭州一對雙胞胎早產且患有多種先天性疾病，父母無力同時支付二人醫藥費，無奈之下，只能抽籤選擇「救一個」。幸好該對雙胞胎的父母，最後得到慈善團體襄助，在網上籌款，2個月內籌得20萬元醫藥費，令兩兄弟有一線生機。

內地一對90後夫妻，去年6月獲悉即將迎來雙胞胎的喜訊，惟二人滿心歡喜等待新生命時，雙胞胎兄弟，卻因媽媽頻繁宮縮而早產。這對雙胞胎僅6個月就出生，一出世就有呼吸衰竭、先天性肺炎等症狀，要被送到新生兒重症監護病房治療。

治療所費不菲，三日之內，年輕新手父母，已花去4.8萬元人民幣。加上兩兄弟皮膚潰爛，肺炎惡化，醫院將他們轉送到鄭州兒童醫院救治，更令父母心如刀割。轉院後，雙胞胎情況並未好轉，再被驗出腦發育不全、貧血、支氣管發育不良、血管瘤等症狀。兩個早產男嬰，要全天候使用呼吸機，輸血、輸氧氣和營養液維持生命。

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醫藥費數額亦因此飆升。父親為此賣掉家中老宅，但仍杯水車薪，兩個兒子出生兩個月已花費30多萬元醫藥費，父親亦欠下20萬元債。惟雙胞胎預計仍要留院一個月以上，父親財政上已不勝負擔，萬般無奈之下，與妻子商量後，二人決定「救一個」，並以抽籤方式，決定兩兄弟去留。

所幸最後內地有慈善團體得悉事件，協助這對父母在網上眾籌，2個月內，籌得20萬元。父母亦正安排原本因無力承擔費用，已出院回家的兩兄弟，再次入院治療。

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責任編輯︰王明芳