【百大俊男】「院長」洪嘉豪獲正式提名　衝出香港角逐全球百大俊男

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女排行榜」成為城中熱話。

繼MIRROR和ERROR全員、著名填詞人黃偉文獲正式提名後（Wyman），大會今日（3月30日）公佈唱作歌手洪嘉豪同獲正式提名！

最新影片推介：吳海昕專訪

洪嘉豪加入角逐

大會公佈最新10名獲正式提名的明星，在今輪的名單中的香港代表是「院長」洪嘉豪。而嘉豪的院友（粉絲稱呼）於TC Candler的帖文留言恭喜偶像。

被稱為「港版木村」

嘉豪於2014年畢業於香港演藝學院，正式出道前曾在唱片公司藝人與製作部工作。

嘉豪於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇》奪得生力軍金獎，後來推出不少人氣歌曲，如： 《我說不可以》、《窮小子》、《逆時車站》、《及時行樂》。

他又因為外貌跟日本男神木村拓哉有幾分相似，而被稱作「港版木村」、「林村嘉豪」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

選舉惹討論

「全球百大俊男」選舉的認受性備受爭議，事關粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是是支持偶像並無不妥。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candler patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」，年度才會推出正式的候選名單作公開投票。