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【活得健康啲】拆解不同維他命功效　藥劑師教正確食法及注意事項

食用安全 16:06 2022/03/31

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屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩講解不同維他命功效及正確食法。

疫情嚴峻，確診人數每日持續上升。除注重個人衛生外，進食維他命產品能否有效預防？又應該如何選擇？今集《活得健康啲》請來屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）為我們解答不同維他命功效及正確食法。

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預防勝於治療

應留意每食用份量的維他命C含量有多少毫克(mg)，避免服用過多劑量。(圖片來源:istock)

市面上有多種維他命產品可選，Nicole指建議大家可按個人需求、產地來源、藥丸大小及口味等作考量。而長者及吞嚥能力較弱人士，可選用面積較小之藥丸或水溶片。

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維他命C有助舒緩感冒，而維他命B群功能較全面，功效如下：

B1  維持神經功能
B2 改善口腔飛滋、口角等發炎情況
B3 轉化食物為能量及有助消化系統健康
B5  幫助轉化食物為能量
B6 放鬆心情、有助神經活動
B7 膳食補充、有助將食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質轉變為所需的能量
B9 有助製造核酸DNA，生產及維持所有新細胞。（於懷孕期間及嬰兒時期服用，有助製造紅血球。）
B12  維持神經功能及有助製造紅血球
B雜 消除疲勞，維持能量正常代謝及神經系統正常運作

不少人認為確診者每日食一粒維他命C可加快復元。而Nicole就建議可同時服用NAD+保健產品去修復細胞的DNA，同時配合均衡飲食、充足睡眠及運動，才提升免疫力。

服食保健產品注意事項

1） 切忌攝取過多劑量。一般而言，兩歲以上兒童建議維他命C攝取量約為每日200-400毫克；成人則為每日500-1500毫克。而根據世衛指引，9-13歲兒童每日建議食用維他命C上限為1,200毫克，14-18歲青年為1,800毫克。根據美國國家衛生院指引，19歲或以上成人則為2,000毫克。

2） 胃部較敏感人士可選擇低酸性或無酸性配方的維他命C，而長者或吞嚥能力較弱人士可選擇水溶性配方，糖尿病患者亦可選擇無糖配方。

3） 維他命B為水溶性質，故服用後小便一般偏黃，只要多喝水配合即可。

4） 應根據產品包裝所列明之建議劑量服用或諮詢藥劑師專業意見。

5） 需保持均衡飲食及充足睡眠。

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責任編緝：張懿慧

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