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【美食速報】城景國際復活節美饌住宿優惠 2人海鮮放題吃足3小時

休閒消費 15:59 2022/03/30

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「海鮮薈萃」住宿優惠包括2人海鮮放題早午餐或晚餐。(圖片由酒店提供)

城景國際推出新的美饌住宿優惠，每晚只需$630起便可入住雙人客房及品嚐琳琅滿目的美饌，更享高達24小時住宿及彈性入住。另外，亦有海鮮薈萃」住宿優惠，每晚只需$1,350起便可入住舒適尊貴客房，更可品嚐任點任食海鮮美饌如生蠔及蟹腳、無限添飲紅白餐酒，以及享用Movenpick雪糕吧。

海鮮控絶對不能錯過「海鮮薈萃」住宿優惠，先是入住雙人尊貴客房1晚，包翌日豐富早餐。重點是「2人海鮮放題」，3小時源源不絶的海鮮美饌，可選擇早午餐時段，或是晚餐時段享用，記得前者只限六、日和公眾假期。放題包括生蠔、蟹腳、餐酒及Movenpick雪糕等。

「品味假日」住宿優惠包括樂雅軒午市任點任食點心套餐2位。(圖片由酒店提供)

另外亦有以午市任點任食點心套餐為主題的「品味假日」住宿優惠，入住尊貴客房1晚，更可於樂雅軒享用午市任點任食點心套餐。喜歡泰式風味的亦有「泰寫意」住宿優惠，包括了2位用的泰式下午茶。

當中最實惠之選有「智選‧薄餅滋味」24小時住宿計劃，以及住宿優惠連早餐的24小時住宿計劃。兩者均可享周一至四的彈性入住時間，前者包括了總廚精心炮製的自家製薄餅套餐，後者則包括精選早餐。

「海鮮薈萃」住宿優惠
日期︰4月1日至18日
價錢︰每晚$1,350起 (2位成人)

「品味假日」住宿優惠
日期︰4月1日至30日
價錢︰每晚$950起(尊貴客房—2位成人)
備註︰包括精選早餐2位、樂雅軒午市任點任食點心套餐2位

「泰寫意」住宿優惠
日期︰即日至4月30日
價錢︰每晚$630起 (尊貴客房—2位成人)
備註︰包括豐富早餐2位、泰式下午茶2位

「智選‧薄餅滋味」24小時住宿計劃
日期︰即日至4月30日
價錢︰每晚$700起 (尊貴客房—2位成人)
備註︰享用薄餅2人外賣套餐

住宿優惠連早餐
日期︰即日至4月30日
價錢︰每晚$630起 (尊貴客房—2位成人)
備註︰包括精選早餐2位

記者︰劉妙賢
 

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