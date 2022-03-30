【求職騙案】港媽疫情下搵兼職被騙$1.2萬　呼籲勿貪小便宜墮「刷單點讚」騙局

▲ 港媽搵兼職墮「刷單點讚」騙局。

疫情下的求職騙案有所增加，近期出現不少「刷單點讚」騙局，所謂的工作內容是幫社交平台博主增曝光度，協助網購商家增加產品銷量，為指定商戶搶單點讚，有名女網民分享受騙經歷，被騙去逾萬元，提醒各位媽咪家庭主婦，在疫情期間想搵錢要小心！

家庭主婦墮「刷單點讚」騙局

該名事主於星期日（27日）在facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，直指「係我自己蠢被人騙了」，她詳細分享受騙過程，目的是希望不要有人再受騙。事源事主在網上想找做手工工作賺錢，有位聯絡人稱可幫她登記，登記後問她想不想找其他收入，對方給她搶單網頁登記，開了帳戶登記成為下線，叫事主搶單收佣金。

▲ 事主跟客服對話。（圖片：巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

之後，對方著事主再開自己戶口，搶單完成任務後就可以提現，事主「工作」首兩日真的可以提現到，對方每日有1至2千元收入。第三日就出事，事主開設自己戶口用$200來搶單，一開始單是百幾蚊，會有幾毫子佣金。

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引受騙者出錢增值

在多勞多得及累積指定數量訂單下，後期就會出現高價訂單，引事主不想前功盡廢及想獲更多佣金，慢慢令受騙者不知不覺深陷騙局。事主當時情況是：

跟住到差唔多搶完60單就可以提現嘅時候，突然跳咗張1千幾嘅單出來，咁我就諗住千幾蚊都可以嘅，就充值咗$1,000入去完成張單⋯⋯到第53張單就出事啦，佢突然跳咗張$8,888嘅單出來，我已經即時取消柯打，但係根本取消唔到。

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不能取回$1.2萬才知受騙

因搶到高佣金的訂單，賬戶資金不足需要充值才可以完成，客服要事主跟登記人反映，登記人就扮好人樣幫忙充值一部分，讓事主放下戒心繼續受騙。當事主開始發現不對路，想取回自己充值的$1.2萬不果，才恍然大悟。

就連我只係要返我自己充值嘅1萬2都唔得，係呢個時候我都可以確定我係俾人呃，我啲錢係會無咗了。

呼籲勿貪小便宜上當

事主補充在她不夠錢期間，有「大耳窿」發訊信息予她，指可借1至10萬元不等，她自己決定問朋友借，沒借「大耳窿」，「唔係就真係死得」，她希望各位不要貪小便宜而上當受騙。

希望各位媽咪、家庭主婦，喺疫情期間想搵下錢嘅要小心，唔好因為錢而被騙。我唔想再有好似我咁無知嘅人上當受騙。

網民：經一事長一智

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責任編輯︰王明芳