【食用安全】細細粒雞蛋口感更潤滑香甜 蛋行教揀靚蛋3大秘訣

有兩個多星期便迎接復活節，大家有沒有想過為何每年復活節的日子都不同？雖然復活節是西方節日，但卻與「節氣」有關，在西方教會傳統里，復活節是春分後首次滿月之後的第一個星期日，今年的復活節，就在4月17日星期日。

談到復活節，你會否馬上聯想到色彩繽紛的彩色復活蛋？雖然傳統的復活蛋一般是染色製成，但其實不同種類的蛋，本身也色彩各異，擺放在一起也能呈現雞蛋原始色彩的斑斕效果！在這個特別的節日前，讓我們請來在領展多個鮮活街市專門經營雞蛋店的「蛋蛋農品屋」老板娘吳岸燕，了解更多雞蛋的知識。

最新影片：

每日吃蛋 日常必需

從將軍澳的TKO 街市及Spot 街市，到東涌的富東街市；再從九龍的何文田街市及南昌薈街市，到沙田的禾輋街市。從東到西，從南到北，在全港六個領展鮮活街市都能看到「蛋蛋農品屋」的蹤影。以往雞蛋只是擺放在雜貨舖的其中一角，專賣蛋的攤檔在鮮活街市內並不常見，然而雞蛋這種食物卻滲透了我們日常的飲食生活習慣。「蛋煮食方便，不像煮菜一樣需要技巧。很多人未必天天吃肉，但是大部分人天天都會吃蛋，所以形容雞蛋為人們日常必需品絕不為過！」吳岸燕憶述自己選擇專賣蛋的原因。

疫情驅使蘭王蛋得以進口香港

小小的「蛋蛋農品屋」攤檔裏售賣十幾種來自不同產地的雞蛋，包括海外進口蛋如日本、新加坡及澳洲等，還有中國內地及香港的本地蛋。放眼望去，豐富的種類令各式各樣的雞蛋在街市這一檔「爭妍鬥麗」。吳岸燕介紹，為了滿足客人的不同需求，她自己亦要緊貼市場趨勢，發掘不同種類的雞蛋。香港人喜歡到日本旅行，也很喜歡選購日本進口產品，例如日本蛋。日本九州大分縣出產的蘭王蛋，蛋黃呈橙色，色澤光亮，有「貴族蛋」之稱。「以前蘭王蛋是不會出口到外國，現在少了遊客到訪，令日本可以有剩餘的蛋出口來香港。」疫情下大家雖然不能到日本旅行，她的蛋店卻順應市場需求，入貨蘭王蛋，讓市民在香港也能品嚐到地道日本風味。

在疫情下，由於貨運交通緊張，蛋源難免時有不穩，猶幸「蛋蛋農品屋」自2017年開業以來一直用心經營，與多家蛋類供應商建立了緊密的合作關係，即使香港在目前嚴峻疫情下，供應商亦優先向其供貨，所以就算市面掀起一片物資搶購潮，該店仍能提供新鮮的雞蛋。

雞蛋「子憑母貴」挑蛋還看「媽媽是誰」

在五年的經營過程中，吳岸燕從供應商學到更多有關雞蛋的知識，「我們在新加坡的供應商，自小到大便自己養雞，很清楚每種蛋的學問，令開業前對雞蛋認知不多的我獲益不少！」

學以致用，她也分享了一些自己學到的選蛋小技巧。「盡量挑選外表比較光滑完整的雞蛋，表面有斑點或是有坑紋的雞蛋，代表下蛋的母雞輸卵管有病。」吳岸燕還介紹，雖然「大碼」雞蛋看來較為劃算，但實際上體積越小的雞蛋會越好吃，因為「細細粒」雞蛋多數由年紀較小的母雞所產，口感更加潤滑香甜。

除了不同種類的雞蛋口感會有所不同，吳岸燕還笑説，「雞蛋界」實際上是 「子憑母貴」 ，例如本地產的粵皇雞出名補身，所以粵皇蛋的營養程度也較高。「人有不同膚色，下一代的膚色多數與自己相同，蛋的種類也是如此，外貌的區別與母雞的品種離不開關係，而蛋中營養的不同，也與母雞食用的飼料有關。」她強調，目前市面上大多數售賣的雞蛋都不含激素，吃蛋對補充蛋白質及微營養也非常有益，「吃蛋比吃肉健康，原則上沒有高膽固醇血症、高血脂症的人，每天吃兩、三隻雞蛋是不會對身體造成負擔的。」

文章獲823頻道轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣