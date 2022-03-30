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【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理

社會 12:42 2022/03/30

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巿民不滿疫苗通行證限制其到街巿等處所，入稟申司法覆核許可，高院法官今拒絕受理。資料圖片

政府推行「疫苗通行證」前，有巿民入稟提出司法覆核，指有關措施限制其到街巿及超市等處所購買食物和日用品，要求法庭頒令取消「疫苗通行證」，聆訊今（30日）於高院進行。申請人指因未有接種疫苗而不獲聘請，令她無法過正常生活，要求取消措施，還她自由。律政司一方指疫情嚴峻下作出有關措施是合情合理及符合社會利益。法官聽取雙方陳詞後，拒絕受理申請。

 

申請人羅綺媚，建議答辯人為行政長官辦公室、食物及衞生局局長及創新及科技局局長。

 

聆訊今以遙距形式進行聆訊，申請人親自陳詞時指，進入街巿、超巿、按摩院及髮型屋等處所，以及考取地產代理牌照均須接種疫苗，申請人指不能進入街市及超巿，不能購買食物及日用品。申請人又指現時飲食業須接種兩劑疫苗才能上班，她因沒有接種疫苗而不獲聘請，申請人表示可以不到消遣地方，但「無工作點生存」。

 

申請人表示因不相信疫苗對疫情有幫助而不接種，她指出現時疫情已是第5波，非常嚴峻及不停變種，已接種疫苗人士「都係確診，都有人死」，有些國家亦已取消疫苗通行證，證明已沒有用。申請人認為應有權決定「打唔打針」，以及有權選擇到任何地方，故希望取消疫苗通行證，「俾返我哋自由，俾選擇我哋打唔打針」。

 

法官表示相信有數據顯示沒有接種疫苗人士染疫後的影響，並強調沒有人提及香港人不可以決定是否接種疫苗。

 

律政司一方回應時指，對於沒有接種疫苗人士，並非「一刀切」於購買日用品及食物造成困難，有關人士仍可於室外街巿或透過網上購物，並可購買外賣。律政司一方同意疫苗通行證會造成一些不便，但有關措施屬暫時性，有效期亦至今年底，當局亦會因應疫情變化而作檢討。

 

律政司一方續指，基於街市早前曾爆發疫情，因此當局有足夠理據於街巿作出有關措施，以控制人流及控制通風系統。至於申請人指外國的做法，律政司一方認為外地由於與香港情況不同，因此不能作比較。

 

至於申請人指出因沒有接種疫苗,不能參加考取地產代理牌照，律政司一方指則由有關機構自行決定。律政司一方指，基於疫情嚴峻，有關措施符合社會利益及保障公共衛生系統，並加強香港對抗疫情能力，於平衡巿民權利後，以及沒有減少巿民自由的情況，有關措施合情合理，要求法庭拒絕申請。

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記者：林育慧

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