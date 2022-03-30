【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理

▲ 巿民不滿疫苗通行證限制其到街巿等處所，入稟申司法覆核許可，高院法官今拒絕受理。資料圖片

政府推行「疫苗通行證」前，有巿民入稟提出司法覆核， 指有關措施限制其到街巿及超市等處所購買食物和日用品， 要求法庭頒令取消「疫苗通行證」，聆訊今（30日）於高院進行。 申請人指因未有接種疫苗而不獲聘請，令她無法過正常生活， 要求取消措施，還她自由。 律政司一方指疫情嚴峻下作出有關措施是合情合理及符合社會利益。 法官聽取雙方陳詞後，拒絕受理申請。

申請人羅綺媚，建議答辯人為行政長官辦公室、 食物及衞生局局長及創新及科技局局長。

聆訊今以遙距形式進行聆訊，申請人親自陳詞時指，進入街巿、 超巿、按摩院及髮型屋等處所， 以及考取地產代理牌照均須接種疫苗， 申請人指不能進入街市及超巿，不能購買食物及日用品。 申請人又指現時飲食業須接種兩劑疫苗才能上班， 她因沒有接種疫苗而不獲聘請，申請人表示可以不到消遣地方，但「 無工作點生存」。

申請人表示因不相信疫苗對疫情有幫助而不接種， 她指出現時疫情已是第5波，非常嚴峻及不停變種， 已接種疫苗人士「都係確診，都有人死」， 有些國家亦已取消疫苗通行證，證明已沒有用。 申請人認為應有權決定「打唔打針」，以及有權選擇到任何地方， 故希望取消疫苗通行證，「俾返我哋自由，俾選擇我哋打唔打針」。

法官表示相信有數據顯示沒有接種疫苗人士染疫後的影響， 並強調沒有人提及香港人不可以決定是否接種疫苗。

律政司一方回應時指，對於沒有接種疫苗人士，並非「一刀切」 於購買日用品及食物造成困難， 有關人士仍可於室外街巿或透過網上購物，並可購買外賣。 律政司一方同意疫苗通行證會造成一些不便，但有關措施屬暫時性， 有效期亦至今年底，當局亦會因應疫情變化而作檢討。

律政司一方續指，基於街市早前曾爆發疫情， 因此當局有足夠理據於街巿作出有關措施， 以控制人流及控制通風系統。至於申請人指外國的做法， 律政司一方認為外地由於與香港情況不同，因此不能作比較。

至於申請人指出因沒有接種疫苗,不能參加考取地產代理牌照，律政司一方指則由有關機構自行決定。律政司一方指，基於疫情嚴峻，有關措施符合社會利益及保障公共衛生系統，並加強香港對抗疫情能力，於平衡巿民權利後，以及沒有減少巿民自由的情況，有關措施合情合理，要求法庭拒絕申請。

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記者：林育慧