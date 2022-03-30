【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所 巿民入稟申覆核高院拒受理
政府推行「疫苗通行證」前，有巿民入稟提出司法覆核，
申請人羅綺媚，建議答辯人為行政長官辦公室、
聆訊今以遙距形式進行聆訊，申請人親自陳詞時指，進入街巿、
申請人表示因不相信疫苗對疫情有幫助而不接種，
法官表示相信有數據顯示沒有接種疫苗人士染疫後的影響，
律政司一方回應時指，對於沒有接種疫苗人士，並非「一刀切」
律政司一方續指，基於街市早前曾爆發疫情，
至於申請人指出因沒有接種疫苗,不能參加考取地產代理牌照，律政司一方指則由有關機構自行決定。律政司一方指，基於疫情嚴峻，有關措施符合社會利益及保障公共衛生系統，並加強香港對抗疫情能力，於平衡巿民權利後，以及沒有減少巿民自由的情況，有關措施合情合理，要求法庭拒絕申請。
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記者：林育慧