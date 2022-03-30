【糖尿病】中大醫學院研究成人1 型糖尿病新症發病率較傳統預期高　成年男性發病率高於女性

▲ 負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲教授。（中大醫學院提供）

香港中文大學醫學院領導的一項國際糖尿病研究發現，成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而且不少病例是晚年才發病，情況值得關注。

中大醫學院一項國際糖尿病研究指，成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而新症數量不會隨著年齡增長而下降，不少病例是晚年才發病，成人1型糖尿病的發病率會因地理區域有所差異，而男性的發病率整體上較女性高。在按年齡組別（20至39歲、40至59歲 和 60 歲或以上）報告 1 型糖尿病發病率的12項研究中，有 5 項（42%）報告了 1 型糖尿病發病率會隨著年齡增長而增加。

院方指，1型糖尿病是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，需要終生使用胰島素治療。今年是首次注射胰島素治療糖尿病的一百周年，胰島素現已成為治療1型糖尿病不可缺少的方法。

是次研究亦調查了成人1型糖尿病個案的全球分佈情況，發現世界各地的成人1型糖尿病每年發病率有所差異。其中發病率最低的中國，每10萬人約有1人發病，最高的瑞典每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍。此外，在26份有關男性和女性1型糖尿病發病率的研究中，92%報告顯示成年男性的發病率高於女性。

負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲教授指，現時面對的實際挑戰是如何準確識別潛在的 1 型糖尿病個案，確保他們獲得適當治療，及早開始胰島素治療。如日後能準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出 1 型或 2 型糖尿病，這將是改善個人化糖尿病治療的關鍵。

參與是次研究的機構來自全球各地，包括中大、美國埃默里大學、澳洲悉尼大學、英國埃克塞特大學、中國中南大學、美國華盛頓大學、澳洲貝克心臟和糖尿病研究所，以及國際糖尿病聯盟。

是次研究為同類型中最具規模的研究之一，結果已於醫學期刊Diabetes Care刊登。

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責任編輯：余思嵐