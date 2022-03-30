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【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚

娛樂 13:31 2022/03/30

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汪小菲憤怒狂鬧小S。

台灣女星大S（徐熙媛）近日已與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄，在台灣完成結婚登記手續，二人受到大家祝福，展開新生活。 

一直對大S低調送祝福的汪小菲，竟然突然發火鬧爆小S（徐熙娣），皆因昨日（3月29日）小S在早已錄好的自家節目《小姐不熙娣》預告片中，不斷重提大S離婚後與具俊曄重逢的契機，她指大S主動與自己提及有新歡，更表示那個人她都認識。

小S指當刻已猜想到是具俊曄，又引述具俊曄當時說：「此刻他才發現，原來她在他心裏一直有一個很深的位子。」

小S再表示大S與具俊曄是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此雙方都留了很深很深的遺憾。難怪預告片一出，隨即成為網民熱話。

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汪小菲隔空開火

此段預告片一出，前姐夫汪小菲便立刻轉發該片段，並憤怒留言：「是嗎？你早猜到了？甚麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」

他還在留言區大鬧：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

隨後，小菲仍然怒火中燒再鬧小S：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說甚麼，你天天的跟這兒嘚瑟甚麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

小菲更立刻取消關注小S微博，至於小S則引用台灣弘一大師格言別錄回應前姐夫：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」

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S媽當和事佬

據知此事，S媽亦有所知道，並當和事佬指小菲應該是酒喝多了，熙娣也坦護她姊姊（大S）而已，又指手心手背都是肉，並會跟小菲和熙娣說，不要再鬧了。

S媽又指即使大S與小菲分開了，還當他是一家人，認為他現在1個人，應該心裏也很寂寞。

至於何時與具俊曄吃飯，S媽則指他們還未聚餐，吃飯只是小事，不重要。

撰文 : TOPick柴犬出動

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