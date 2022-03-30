【回南天】吸濕劑吸濕量可相差逾8成半　消委會推介5款最高評分吸濕劑

▲ 吸濕劑吸濕量可相差逾8成半，消委會推介5款最高評分吸濕劑。

踏入回南天，天氣變得潮濕，不少人都會出動抽濕機、吸濕劑等法寶。消委會曾測試20款家用吸濕劑，發現吸濕量、吸濕速度和回滲度等均差異甚大，其中10款盒裝樣本的吸濕量可相差逾8成半。消委會推介5款最高評分達4星半的吸濕劑，又提醒消費者使用吸濕劑的小貼士，以達致最佳的防潮效果。

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20款家用吸濕劑樣本的主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升不等，每盒平均售價約由$6至$42.3；3款為小型吸濕包，聲稱吸濕量則由50克至70克，每包平均售價約由$2.4至$7.1；2款為大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升，每袋售價約為$24；另有5款屬硅膠防潮珠或竹炭或活性炭，每袋平均售價約由$4至$12。

5款最高評分的吸濕劑

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測試以80天為時限，10款盒裝樣本的吸濕量可相差約87%，由227.4毫升至424.9毫升。其中1款聲稱吸濕容量達750毫升的「吸濕大笨象」吸濕器，其累積吸濕量少於230毫升；亦有1款沒有標示聲稱吸濕量的「佳之選」竹炭抽濕器，為盒裝樣本中吸濕量最低，其累積吸濕量只有227.4毫升。

消委會指出，吸濕速度太慢可能會影響防潮的功效，尤其於十分潮濕的環境下需要快速吸濕；相反若在濕度較穩定的環境，吸濕較慢的樣本相對上可使用的時間會較長。 消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等，並應注意以下事項：

購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況。

盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間。

氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑 沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物。

對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放。

使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用，惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用次數增加而減退。

為了令吸濕劑充分發揮效用，應確保使用的環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵。

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責任編輯：羅嘉欣