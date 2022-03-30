【第五波疫情】何栢良指放寬社交距離措施後疫苗通行證應「加辣」　限制未完成基本接種人士進入部分處所

▲ 何栢良認為，放寬社交距離措施後疫苗通行證應「加辣」。（資料圖片）

港府將由4月21日起分階段放寬社交距離措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（30日）表示，政府應要為疫苗通行證「加辣」，限制未完成基本接種的人士，進入部分處所。他又認為，當局應預早公布，如復課後出現在校園內出現確診個案或爆發，政府會如何處理。

何栢良今早在一個電台節目中表示，現時到放寬社交距離措施亦相距3周，相信屆時香港完成基本接種要求，即3針科興疫苗或2針復必泰疫苗的人士，加上康復者，出現重症機會較低的人口比例約7成。他建議，為讓放寬社交距離措施後疫情繼續受控，港府要就疫苗通行證加辣，限制未完成基本接種的人士進入部分處所，以減少疫情反彈機會。

他又認為，當局要確保所有受資助的社福機構、政府場所等，所有職員都要符合疫苗通行證要求，亦建議要延展至私家診所的員工。

另外，幼稚園、小學及國際學校最快4月19日起恢復面授課，何栢良關注，有部分學生只接種1劑疫苗，對學生保障來說很大的不確定性，預期復課後會出現零星個案甚至群組爆發。他認為，當局應明確指出，如有關情況出現會如何處理，另亦應交待，如本港疫情再反彈，相關的配套措施能否即時落實到位。

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記者：黃悅晴