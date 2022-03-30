【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」萌爆搶鏡　5歲張曦晨曾演車婉婉童年

▲ 「瑤瑤」張曦晨十分可愛。

梁詠琪強尼等主演ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，播映至今累積不少好評，並指道出不少父母心聲。《反起跑線聯盟》中演梁詠琪女兒「瑤瑤」的童星張曦晨，可愛精靈更吸引不少網民。

《反起跑線聯盟》中，梁詠琪因希望陪囡囡瑤瑤一同成長，而放棄晉升機會，成為全職媽媽，劇中張曦晨演的瑤瑤，跟「父母」梁詠琪和強尼有不少對手戲，除可愛童真樣十分吸引，也有不少喊戲，僅5歲的曦晨也表現得十分亮眼。

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《反起跑線聯盟》導演劉偉恒向TOPick稱，最初「瑤瑤」一角本有其他人選，但該小演員因有事未能演出，劇組後來再選上張曦晨。「曦晨本身已有演出經驗，很快便投入拍攝，而Gigi和強尼跟她也很合拍，好像把她當作真的女兒一樣。」

劉偉恒又笑道，因為戲份不少是在家中的吃飯場面，因此拍完劇都覺得曦晨是肥了少許。

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曾演《我家無難事》

現年5歲的「瑤瑤」張曦晨演出經驗其實已十分豐富，她曾演出TVB劇《我家無難事》及《把關者們》，在《我家無難事》並演車婉婉童年版，另外，曦晨亦曾演出不少廣告，因此對幕前演出不感陌生。

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曦晨並跟哥哥張東宸一同有個兄妹YouTube頻道「CHA Channel」，經常拍片分享生活日常，而哥哥同樣生得十分精靈，甚有上鏡相。

而曦晨媽媽曾向傳媒透過，曦晨覺得演戲很好玩，當上課餘興趣班，至於將來會否入行，曦晨媽媽就說要待女兒長大才由她決定，只要女兒喜歡就會支持。