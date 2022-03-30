【禁吃零食】從小禁食零食接女兒放學見驚人一幕　爸爸後悔管太嚴：我太難受了

▲ 有爸爸過分禁止孩子食零食，招至反效果。

不少父母都認為零食不健康，亦會影響孩子進食正餐的胃口，因此禁止孩子食零食。不過，有時過度的約束會帶來反效果。有一名爸爸近日拍片分享，自己一直禁止女兒食零食，不料近日接女兒放學卻看到驚人一幕，令他後悔自己管得太嚴。

有一名內地爸爸近日拍片，以「你不給孩子吃的零食，會十倍百倍回到（孩子的）肚子」。他指出，自己有一名就讀幼稚園的女兒，在上學前女兒不知道甚麼是零食，因為他和太太都禁止女兒吃零食，因為覺得零食會影響孩子發育，令孩子變得不愛吃飯、營養不良等。

原本夫婦對於這樣的管制很滿意，女兒3歲前除了打疫苗，幾乎沒有去過醫院，直至有一次，爸爸去幼稚園接女兒放學，卻撞見令人衝擊的一幕。

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女兒撿蛋卷碎食

當日爸爸在幼稚園外看見女兒在操場，目不轉睛地看著一名正在吃蛋卷的男孩，出於好奇，爸爸沒有立即叫住女兒，留在原地繼續觀察。沒想到，女兒看見男孩吃完蛋卷離開後，竟小心翼翼地扒開草皮，撿地上的碎屑來吃，

我太難受了，我恨不得馬上衝上去，把她抱回家。

不過，他沒有直接走過去女兒身邊，而是像平時一樣請老師帶女兒到門口，並在帶女兒回家的路上，順道去超市買了蛋卷。

他坦言，自己不是不疼孩子，也並非買不起零食，相反，他認為自己一直為女兒揀選最好的東西，給予她健康、天然的食物。然而，他卻忽略了連成人都抗拒不了的零食，他表示，身邊有不少朋友一邊抱怨零食高糖、高鹽，使得身材不斷走樣，卻又一邊像上癮般的不斷往嘴裡塞零食，這有機會是出自於「童年被過分禁止吃零食」。

經過一番討論後，這名爸爸與太太也開始在家中備零食，並帶孩子去超市買零食，教孩子如何看食物標籤，選擇一些較少添加劑、相對健康的零食。

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責任編輯︰王明芳