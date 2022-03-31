【美魔女】王馨平練瑜伽發現身體私密隱患　自爆當年相睇嫲嫲姑姐列席幫眼

▲ 王馨平自爆當年與丈夫相睇結緣，當時在相睇席上，除了男方的父母，還有Linda的嫲嫲和姑姐一齊幫眼。

香港不少歌手藝人都有副業，許多都是將自己興趣變成職業。90年代出道的歌手王馨平，不少歌曲到今天仍然唱到街知巷聞——《別問我是誰》、《生命有價》…..

雖然王馨平不像昔日仍然非常活躍樂壇，但她對唱歌還有團火，希望有天可以開自己的個人演唱會。

但她仍然會作雙線發展，將對瑜伽的熱愛與人分享，就好像她最近就頂力支持陳葒校長的免費網上自學平台《三月百課》，向提早放暑假的學生推廣瑜伽。

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瑜伽這運動雖然在香港也很普遍，但最初王馨平對瑜伽的熱愛不及高爾夫球。「我一向也有打高爾夫球，但事前不會作任何熱身。因此，大腿及盤骨經常出現問題，要找物理治療師治理。」後來物理治療師認為這不是辦法，她需要找一些運動幫助自己，以免經常受傷，於是王馨平便想到瑜伽。

▲ 愛好打高爾夫球的王馨平，因為經常受傷，引發她扚起心肝去學瑜伽。（圖片：被訪者提供）

原來，王馨平當初接觸瑜伽是因為去加拿大探親，百無聊賴下就走去上瑜伽班，又或者去旅行就找一些瑜伽班上。

後來回到香港，便扚起心肝加入瑜伽中心，一周兩次去做瑜伽，之後更演變成不做不安心，漸漸每天也要運動一番才成。「學了瑜伽之後，對自己的身體關心多了，那一方面差一點，那一方面做不到都比較了解，後來更發現自己盤骨天生有點歪。」

2016年，她甚至去考取瑜伽導師的資格：「我當初不是想做老師，而是好想知道瑜伽背後的理論。其實接觸瑜伽多了，會發現人平心靜氣了，開心咗，力量正面，更加覺得能夠有手有腳去做自己喜歡的運動，是一件美好的事情。」

▲ 黃佩霞也是王馨平的瑜伽老師。（圖片：被訪者提供）

勤做運動不將體重放在心上

作為藝人歌手，keep fit永遠停不了，但原來王馨平沒有這方面的包袱：「我好多年無日日磅重，我想我體重無減少，還重了添！你問我多少磅，真的不知道，以前62、63公斤，現在大約64、65公斤吧！因為做瑜伽會令肌肉結實，特別是做高難度動作，會令手臂、背脊的肌肉重一點。」

她覺得只要養成運動的習慣，胖一點便吃少些東西，做多一點運動便沒問題。

她現在主力在PURE Yoga教瑜伽，雖然是part-time，疫情前一周也可以教十多堂。幸好中心在第一波時，已發展綫上課程，因此就算疫情緩和了，也可以雙線發展。「有些人可能仍然怕多人上堂，那便可在家睇線上直播做瑜伽。」訪問當天，她剛好教完瑜伽，一堂也有800多人報名，而看王馨平直播也有80多人，其他人則會按自己時間重溫。

▲ 王馨平的瑜伽老師Patrick Creelman。（圖片：被訪者提供）

瑜伽教學認真不是玩玩下

那究竟作為藝人，教瑜伽有沒有優勢呢？她說：「可能有些人會慕名而來，課前課後要求影張相。但我沒有太在意，因為我不是來玩的，我也希望他們不要以為來玩，上完堂後，他們會明白我可以令到他們做瑜伽很辛苦。」

有沒有想過創業開瑜伽學校呢？「我個人怕煩，在PURE Yoga教得好開心，老師、一切考牌的同學也在，又會提供訓練給老師。我又不用自己找學生，一個人就無咁多資源啦！」

▲ 王馨平說她一直很贊同及佩服陳葒校長的免費補習天地，知道有《三月百課》（即日至4月14日，網址：freeclassroom.online）這集合超過70位義務導師的免費「暑期」課程，便很樂意幫手教瑜伽。（圖片：被訪者提供）

隨緣開入行紀念演唱會

王馨平是93年推出第一張大碟《王馨平》，兩年前她曾有開演唱會的念頭，但因疫情無法實現，明年便是入行30周年紀念。「我這個人比較隨緣，不想給壓力自己，也不想給壓力身邊的人，幸好場地未落訂，不然就損失一筆。」

但她仍然希望歌手及瑜伽雙線發展。「疫情前，我仍然有去美加、內地登台，也有作商業演出、參加大大小小的演唱會。」現在流行的Facebook Live，王馨平也有參與。「兩年前，第一波的時候，伍仲衡第一個直播的女歌手，就是找我。我和他不太熟，他大膽找我，我也大膽應承他。那時候，很多歌手未必願意唱，因為無夾過、無綵排過，但我知道自己做到。」

▲ 在周慧敏演唱會上，難得王馨平與湯寶如及周慧敏一起合唱《美少女戰士》，還認真排舞穿上戰士衣服，不過能這樣合體真的不容易。（圖片：周慧敏Facebook）

王馨平的代表作《別問我是誰》一定會唱啦！她覺得《生命有價》這首歌今天仍然流行，也是一個奇蹟。「我沒想到這首兒歌咁有生命力，幾十年後（95年推出）仍然有小朋友在唱，我聽到也覺得很感動。」因為一首兒歌，結果令她多了一批新的小朋友粉絲。

除了這兩首歌外，王馨平個人亦有些心水的代表作，如與台灣歌手高明駿合唱的《今生註定》，（即許志安《唯獨你是不可取替》同曲改編），便一直是台灣男女合唱的hit歌。還有為電影《中南海保鑣》唱的主題曲《不要躲避我的眼睛》，以及亞洲電視《我和殭屍有個約會》的主題曲《夢裡是誰》。

▲ 疫情的時候，王馨平曾經與伍仲衡做唱歌直播。（圖片：被訪者提供）

緣份沒法擋 相親成就姻緣

許多人經常重提王馨平與鄭嘉穎的一段情，但畢竟已是過去式，今天她與金融才俊李家輝婚姻美滿，提起當年的相親經過，更顯得這是沒法擋的姻緣。

「想介紹我們認識的auntie，已說了兩年，但男方及家人因為知道我是明星，都覺得算了吧！」明星身份原來也可以成為障礙，但後來終於夾到時間，於是男方的父母與女方的嫲嫲姑姐都一同列席相親。

▲ 萬萬想不到王馨平是透過相親而認識現在的丈夫。（圖片：被訪者提供）

「其實我無想過成事，只是順應嫲嫲的意思當識多個朋友，但他們見到我是一個怎樣的人：不造作、不腌尖，大家印象都很好，於是便開始出來食飯拍拖。」王馨平自言也是一個相信直覺的人，覺得對方不錯，便會給與機會，而她的直覺也很準繩。

「我先生很gentleman，相睇時會不停夾餸給我和長輩，今時今日都是這樣，不是做出來的。」她還透露先生對老人家也很孝順，和母親外出會拖著她的手，並幫她拿手袋，非常細心。「我最驚人口花花，但他說話不多。」

王馨平說他們結婚時已不是十八廿二，大家都有人生經歷。如果換作是廿多歲的自己，會容易有脾氣及衝動，如果吵架的話，關係便不能維持。「如果人生經驗成熟是對婚姻有幫助，因為更加知道要互相體諒，珍惜眼前人。」

▲ 舅父曾江生日加上王馨平結婚周年紀念，結果齊齊慶祝。（圖片：被訪者提供）

記者：何小雲