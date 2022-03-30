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【枕邊話】父母睡前與孩子Pillow Talk　建立互信親子關係培養幼兒表達力

育兒經 15:00 2022/03/30

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啟文幼稚園學術顧問伍寶珠博士指出，枕邊話有助父母與孩子建立互信關係與習慣。

枕邊話（Pillow Talk）顧名思義，就是每天睡前跟孩子傾談的心底話。別小覷這個親子時刻，它其實對家長和小孩都起着重要的作用。枕邊話應該談些甚麼？為甚麼要培養跟孩子的枕邊細語？這與親子關係又有何關係？

枕邊話既然在睡前談，家長首先應該以心平氣和的態度與孩子聊，內容可以簡單如請孩子分享學校當天的趣事、所見所聞，又或是今天值得感恩的事情。筆者認為後者更佳，如果孩子從小學懂、習慣感恩，其面對人和事的價值觀，較能自然地建立正面的態度。

當然，所謂的感恩事，不一定全是「好事」，有時候我們遇到了挫折，能有機會用辦法去克服，有能力、智慧去面對或學習，都絕對值得感恩。這種想法，當然需要成人適時與識見去引導了。原則只要切記勿為做而做、為感恩而感恩，變成了口號式無感情的儀式，過程內容以分享為主，不必有過多的批判，時間亦不宜過長。例如，彼此分享今天一件開心事情、今天做得好的事情、說說兩件今天感恩的事都是不錯的內容。

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枕邊話的好處其實甚多。在睡前這個放鬆的前提下，它能順理成章地製造一個親子的溫馨時刻，讓彼此舒適地溝通、了解。這長遠亦能培養幼兒的表達能力與組織能力，幼兒既有可能回應父母的提問，亦有需要組織所想與父母分享；並會從聆聽父母的分享中學習如何表達、提出想法。重要的是，過程中彼此分享，建立了理想的溝通模式。父母與孩子亦能以此建立起互信的關係與習慣。

分享一旦成為習慣，父母就較容易洞悉孩子的情緒、明白孩子的需要與感受，自然較容易建立良好、正面的親子關係。久而久之，孩子的表達能力亦會有所進步，而事實上語言能力佳的孩子，於日常的人際關係中都較容易表現出自信。

家長可能會怕孩子年紀太小，未能進行枕邊話，怕孩子不懂分享、回應，亦聽不懂你的話。但其實就算一歲的幼兒也可與他進行枕邊話，對於年齡較小的幼兒，家長們可先讓他們習慣這個枕邊話的形式，不必急於請他們分享，只需自說自話，把自己當天發生過的事情敘述給幼兒聽，待孩子大一點，或他們想分享時，才引導他表達想分享的事情。

筆者經常指出，生活化的引導對幼兒學習最為有效。若希望能從生活細節中自然地培養幼兒的表達力、組織力以致專注力，枕邊話就是最自然不過的「訓練」了。

全文刊於《經濟日報》，原題為「睡前枕邊話的重要

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園學術顧問

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