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【新歌MV】Tyson Yoshi新歌上架一周破20萬點擊　自揭開端加Auto-Tune警告原因

娛樂 13:53 2022/03/30

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Tyson Yoshi新歌《I don’t smoke & I don’t drink》加上Auto-Tune警告字眼。

人氣獨立歌手TYSON YOSHI於上星期三（3月23日）發布本年度第一首新歌《I don’t smoke & I don’t drink》及其MV於各大網絡平台同步上架，而新歌MV更在一星期已衝破20萬點擊。

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別以貌取人

身為唱作歌手的TYSON表示因自己樣貌及造型，兼身上有不少紋身，大眾普遍早早就賦予他壞男孩的形象。他藉著此新歌親身解說，他平常不抽煙，而且對上一次喝醉已是2019年。

平時就如歌名一樣 - 不抽煙也不會喝酒，就只熱愛做Gym操肌，希望大眾不要單憑外貌而去斷定他人的生活模式。

【絕世好男友】女友被嘲與馬蹄露撞樣　Tyson Yoshi霸氣護花：出名就要被人鬧？

港人難接受Auto-Tune技術？

此外，TYSON於這首歌運用上比平時大幅度的Auto-Tune，更在MV開始播放時，就有寫上警告字眼。他坦言Auto-Tune在外國歌手的歌曲經常使用，這技術也只是令歌曲更有質感，但在香港好像比較難接受。

他決定以後如果歌曲上有運用上較重Auto-Tune，他都會在MV前加上警告，笑言假若樂迷不喜歡的話可以直接跳下首歌，他也不介意，只想將更多不同種類的音樂帶給樂迷。

致力於不同範疇的嘗試的TYSON亦有份執導新歌MV，上架一星期能夠達到這個成績也是他意想不到，非常感謝各大樂迷鼎力支持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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