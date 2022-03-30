【提早暑假】製作特別假期任務冊 李炳學校助學生建立有規律生活

▲ 《Li Ping Go!》特別假期任務冊。

鑑於疫情的影響，教育局要求中小學及幼稚園將原本在7、8月的假期提前至3、4月進行。當學校收到此信息時，即時作出思考：學校如何引領學生善用此「特別假期」？家長又能否與學生一起參與？學生又可否在此假期繼續進行個別/小組輔導？基於以上原因，由校長、課程主任、社工及科主任(包括中、英、數、常、圖書科)組成的「特別假期任務冊」小組隨即組成，並用了一星期的時間製作了「《Li Ping Go!》特別假期任務冊」，學生及家長可以每天按時進行任務，完成任務後把結果上載至網上學習平台，班主任便會根據學生的任務表現於「校本電子獎勵計劃~性格強項」中給予積分，讓學生在恢復面授課時用作換領禮物。

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《Li Ping Go!》特別假期任務冊分為五部份，包括「學科任務」、「活動/體能任務」、「親子任務」、「特別任務」及「備戰考試任務」，每個任務分別會在不同時間進行，詳情如下：

「學科任務」主要安排在逢星期一、三、五進行，學生每天會按指示進行一個科目的任務，科目包括中文、英文、數學、常識及圖書科。為了讓學生對完成任務感興趣，每科的任務設計不同於平時學科的功課形式，任務要有趣味性及挑戰性，並且可以在半小時至一小時內完成，令學生可以有動機及持續性地在假期內完成。學生完成任務後，會在「校本電子獎勵計劃~性格強項」中得到「智慧與知識」範疇中的積分。

「活動/體能任務」主要安排在逢星期二、四進行，學生每天會按指示進行一些任務，包括體能訓練、做家務、摺紙遊戲等。學生會把進行任務的情況拍成短片，並上載至學校的網上學習平台。學生完成任務後，會在「校本電子獎勵計劃~性格強項」得到「勇氣」範疇中的積分。

「親子任務」主要安排在逢星期六進行，內容包括「親子廚房」、「親子閱讀」、「親子按摩」及「家長網上講座」。當家長與學生一起完成任務後，可以拍成短片，並上載至學校的網上學習平台。學生完成任務後，會在「校本電子獎勵計劃~性格強項」得到「仁愛」範疇中的積分。

「特別任務」主要是在假期中額外增添的任務。例如，我們在假期間收到一些由教育局及坊間機構推出的有意義活動，經篩選後，我們便會以「特別任務」方式向學生發放，令他們的特別假期過得更充實。

「備戰考試任務」主要安排在復課前的一個星期進行。由於學校在復課後約兩星期左右會進行考試，因此，學校在復課前的一星期會進行「備戰考試任務」，為學生編排各科溫習時間表，安排他們每日溫習，為考試做好準備。

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除了以上的任務外，學校亦會在假期為非華語學生及特殊教育需要學生繼續安排網上訓練活動，目的與以上各項任務相同。透過《Li Ping Go!》特別假期任務冊，期望學生能建立有規律的生活，讓家長享受親子時光，維持在疫情下的身心健康，在這個「非一般的暑假」過得更充實更有意義。

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