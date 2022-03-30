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【第五波疫情】浸大4月21日起恢復面授實驗課　下月19日停止教職員在家工作安排

社會 13:28 2022/03/30

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浸大將由4月21日起，恢復實驗室等面授課程。（資料圖片）

全港小學、幼稚園及國際學校將於4月19日起恢復面授課。香港浸會大學相應調整教學安排，副校長（教與學）周偉立昨日（29日）表示，將由4月21日起，恢復實驗室及實踐課程，其餘非實驗課則維持網課，直至學期結束。另外，浸大將由4月開始逐步恢復正常工作安排，教職員在家工作安排，將在4月19日全面停止。

周偉立昨日向師生發電郵，宣布4月21日恢復實踐、實驗室課程等，如果教學活動要除下口罩，師生均需持有當日快速檢測陰性證明。他又說，非實踐課將繼續於網上進行，校方鼓勵教生以持續的網上評估等方式，取代學期末的考試。

另外，校方今日（30日）表示，預計疫情會持續下行，將由4月開始逐步恢復正常運作，建議由4月4日開始，各院長及部門負責人逐步指示回復正常工作安排，而教職員在家工作安排，將在4月19日全面停止，屆時所有員工要回校工作；如職員有特別需要，可與上司聯絡商討。

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記者：黃悅晴

 

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