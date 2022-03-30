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【洪永城前度】回應洪永城「有刺前度」說法？　唐詩詠稱與翠如擁純真友情

娛樂 14:23 2022/03/30

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洪永城（Tony）作客阿Bob（林盛斌）主持的J2節目《人夫放假約出去滾》，Tony坦言曾有女友對黃翠如有顧慮：「佢問我同佢咁合拍、喺螢光幕面前咁夾，你哋有冇嘢架？」

節目播出後，網民即覺得Tony所指的前度是曾交往年4年的唐詩詠。 

最新影片推介：吳海昕專訪 

唐詩詠隔空回應？

詩詠今日（30日）中午於個人IG上載兩張與翠如的合照，感慨地寫道：「在人生旅途中，能夠遇上有人真心為你擔心，真心為你傷心，真心爲你開心，真心為你付出的機會率是多少？幸運地，多年前我遇上了一段純真友情、不帶刺的，麻煩那位女生把帶刺的榴槤拿回來給我爸爸吃。」

詩詠突然回顧與翠如的友情，似乎也是回應Tony的說法？ 

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拍劇撻著成戀人 

有「絕世好女友」稱號的詩詠與洪永城於2013年拍攝劇集《載得有情人》時擦出愛火。

直至2017年5月，兩人宣布分手。詩詠接受訪問時表示她跟洪永城分開有很多原因，她一直以為拍拖只是兩人的事，她只活在自己世界，不理外面的事，原來另一半不是這樣，他是有壓力的。

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與翠如成為好閨蜜 

雖然詩詠與Tony分手，但她與翠如一直也有著姊妹情。她們不時聚會，又曾經一同往外地旅行，感情要好。 

在2019年，蕭正楠為黃翠如慶祝生日，詩詠、Tony、詩詠「契哥」馬國明同場現身。成過去式的二人分手亦是朋友，碰面不怕尷尬，還大方影全體大合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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