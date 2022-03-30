【芬蘭潮什麼】梁芷珮泳裝上陣騷腹肌　Christy入鄉隨俗感受桑拿「冰火交替」　

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的的《芬蘭潮什麼》內，明晚（3月31日）及後晚（4月1日），除帶大家潮玩瑞典及芬蘭各大特色桑拿，感受當地人的桑拿傳統「冰火交替」外，還會到鄰近的愛沙尼亞，走訪坐擁600年歷史的馳名老藥店，感受中古東歐的文化及生活。

另外，Christy還介紹了兩大特色Outlet，內容相當豐富。

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享受全球最大桑拿

Christy首先到了位於瑞典哈帕蘭達小鎮的「全世界最大桑拿」進行體驗，該個座落在酒店內的桑拿除可容納過百人及每個角落均是打卡熱點外，最大特色是天氣好時，顧客可以歎住雪景或是望著星空浸Hot Tub（熱水浴），幸運的分分鐘還能一睹極光，相當寫意。

另外，Christy又走訪了由著名芬蘭演員於2016年開設的桑拿，該處除勇奪不少設計大獎、更獲權威雜誌列為世界百大必去地方之一。該個桑拿最大特色是其特有的超巨型熱石爐，顧客注水升溫時過程充滿儀式感。

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感受冰火交替

「好玩」行頭的Christy更先後在兩個桑拿中感受了瑞典及芬蘭的焗桑拿特有儀式「冰火交替」，就是焗完桑拿後，必須跳入冰水中迅速降溫。

雖然Christy兩次跳完冰水都是尖叫連場、面容扭曲、甚至皮膚通紅，但仍不忘大嘆感覺超正：「感覺好似按摩咗1個鐘咁！」

至於愛沙尼亞最大特色景點，非位於首都塔林、於1422年建立、有著600年歷史的「全世界最耐歷史藥房」。

體驗古法藥方

換上15世紀服裝感受中古東歐文化的Christy，親身體驗及了解各種另類的古法藥方及療法，當中最令人咋舌的，絕對是「生青蛙治喉嚨痛」大法：「以前啲人醫喉嚨痛有個偏方，就係將生青蛙放入口，因為青蛙嘅唾液會令你有麻痹嘅感覺。」

由於過程聽落都難受，店員笑言當時的人都是無計可施下才用該個方法醫治喉嚨痛。另外Christy還試食及試做了特色送藥甜品「蜂蜜杏仁」，不但造型可愛，看起來相當美味。

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