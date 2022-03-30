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【餅印父女】洪永城女兒100日大樣貌似足爸爸　梁諾妍形容：老公扮女仔

育兒經 14:14 2022/03/30

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洪永城與梁諾妍的女兒Amber出生100日，樣子竟似足爸爸。

38歲洪永城與34歲太太梁諾妍（Inez）去年7月奉女成婚，12月誕下女兒「洪寶寶」Amber，日前兩夫妻分享女兒出世100日的照片，他們買了一個大蛋糕為女兒簡單慶祝，最吸睛是Amber的樣子似足爸爸洪永城，連Inez也忍不住笑稱「洪永城扮女仔」。

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Inez祝福女兒日日開心，還叫女兒只能「恰爸爸唔好恰媽媽」，希望她會視家中的愛犬Molly為家姐，「一齊開心健康地成長，媽媽愛你！」洪永城則留言祝福其餅印女Amber出世100日快樂，

祝你健健康康，好努力咁成長，爸爸希望好快可以帶你出去行街街，陪你喺草地上面玩跑跑，之後再帶你出去旅遊遊，帶你隻大眼睛一齊睇世界，期待下一個100日1000日。

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至於兩人的好友黃翠如也留言讚Amber靚女，蕭正楠又笑言Amber似足爸爸：「啊⋯⋯洪永城呀。」連洪永城本人也向傳媒承認自己基因強大，覺得女兒與自己十足餅印一樣。

以百日宴為名籌款捐助聖基道

由於疫情關係，洪永城與Inez未能為女兒舉行百日宴，不過就用女兒百日宴為名，舉辦了一個籌款活動，目標籌款5萬元，以幫助聖公會聖基道兒童院。洪永城希望讓Amber知道做善事背後的意義，因為父母從小教導他要幫助有需要的人，所以他曾買旗，更會打去東華熱線捐錢。

由細到大，父母都教我們要幫助有需要的人，說做得善事多，運氣自然好，那時候的我正沉迷龍珠卡，心想要有運抽到閃中閃，自然要加把勁，所以除了每星期日買旗仔之外，還會打去東華熱線捐錢，「洪小朋友 50 」就是我！

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責任編輯︰林綺玲

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