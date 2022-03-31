【活得健康啲】確診後喉嚨劇痛如刀割　藥劑師教正確服用喉糖方法

▲ 屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩講解喉糖功效及注意事項。

疫情嚴峻，確診人數每日持續上升。若確診，我們可以如何自救？食喉糖可紓緩喉嚨痛？ 服食必理痛又有沒有消炎作用？今集《活得健康啲》請來屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）為我們一一解答。

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喉糖

▲ 喉糖分為具藥性及非藥性兩類。(圖片來源:istock)

不少確診者表示喉嚨痛如刀割，選擇服用喉糖紓緩。Nicole指喉糖可大致分為具藥性及非藥性兩類。部分具藥性喉糖內含非類固醇消炎止痛成分，具止痛及消炎功效，可舒緩飛滋及牙肉腫痛等問題，適合喉嚨痛情況較嚴重人士服用。

而非藥性喉糖含草本、蜜糖丶或檸檬等天然成分，適合喉嚨痛程度較輕人士服用，可暫作舒緩喉嚨痛之用。

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注意事項

1） 按照產品建議劑量服食，具藥性喉糖每日上限為為8-12粒。

2） 在服食帶藥性的喉糖後，如有麻痺感覺，十五分鐘內應盡量避免飲用熱飲或進食熱食，避免灼傷口腔。

3） 糖尿病患者亦可適當選擇無糖配方喉糖。

4） 如有其他附帶健康問題，如腎功能不佳病患者，應諮詢醫生或藥劑師意見。

成藥

確診人士多數都會服食成藥自救，Nicole指撲熱息痛（Paracetamol / Acetaminophen）可舒緩輕度至中度痛症，如肌肉痛及骨痛等，另具退燒功效，但不帶消炎作用。

必理痛可大致分為止痛退燒和傷風及感冒配方兩種，後者結合不同藥物成分，同時集較多功能於一身，因此患者需小心服用。建議可購買單一成分的藥物，相對上會較為安全。

副作用

一般而言服用撲熱息痛所附帶之副作用較輕微。由於部分成藥含咖啡因，因此對咖啡因較敏感人士或有機會影響睡眠質素。而少數情況下會導致皮膚出現紅疹。

服用上限及注意事項

1） 一個月以上的小童，建議劑量為每4-6小時一次、每次15毫克/公斤，24小時內不應服用多於五劑。成人每日服用劑量上限為4克，而市面上藥丸一粒多為500毫克，亦即24小時內不應服用多於8粒。

2） 患者可每4-6小時一次，每次服用1-2粒藥丸，可因應症狀調教劑量，並紀錄每次服藥時間，以免藥效過去症狀重新浮現。

3） 切勿同時服用多於一種含撲滅息痛成分產品，容易因不慎服用過多劑量，對肝臟造成影響。

4） 如對撲熱息痛過敏，或已知肝功能較弱者，需先諮詢醫生意見。

5） 切忌服用過期藥物。

舒緩「長新冠」症狀

大多數康復人士會出現的「長新冠」（新冠肺炎後遺症）症狀，如： 疲勞、呼吸急促和認知功能障礙等，而且至少持續2個月。Nicole建議大家可選擇攝取綜合維他命或強化腦部及上呼吸道健康、消除疲勞、減少脫髮等的保健產品，以補充營養。同時配合均衡飲食及適量運動，維持能量正常代謝，以助身體細胞修復。

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責任編緝：張懿慧