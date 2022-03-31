【後遺症食療】新冠後遺症喉痛咳嗽氣管敏感　中醫推介2款湯水止咳化痰【附食譜】

▲ 針對咳嗽、氣管敏感、喉痛等新冠後遺症，中醫推介2款湯水止咳化痰。

不少確診者檢測轉陰性後仍有不適，出現咳嗽、痰多等新冠肺炎後遺症狀。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享2款止咳化痰湯水，針對寒咳、熱咳、喉痛、氣管敏感、咽喉痛等新冠後遺症，有助健脾清熱潤肺。

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1.【健脾湯水】虎乳靈芝五指毛桃燉豬腱

功效：健脾化痰、潤肺止咳

材料（2至3人份量）：虎乳靈芝 半両、五指毛桃半両、百合半両、淮山半両、海玉竹半両、南北杏一湯匙、椰棗3粒、豬腱半斤。

適用症狀：寒咳、新冠肺炎後的氣管敏感、哮喘、虛人感冒。

做法：

1. 所有藥材浸半小時，洗淨備用。

2. 豬腱切塊後汆水備用。

3. 將所有材料放入電子燉盅內，加入適量滾水。

4. 用電子燉盅燉3小時，最後加適量鹽調味。

食材用法：

虎乳靈芝：補氣益血，對鼻敏感、氣管敏感、哮喘咳嗽大有幫助，特別是小兒久咳，常有良效。

五指毛桃：有淡淡椰子香味，補而不燥，能提神。

百合潤肺，淮山健脾；海竹滋陰潤肺，配合南北杏，能減少氣管的宿痰、頑痰。

2. 【清熱湯水】青欖桔餅海底椰排骨湯

功效：止咳化痰

適用症狀：性質溫和，大部份患者適用。

材料（2至3人份量）：青欖14粒、桔餅2個、海底椰片5錢、南北杏共1両、排骨一斤。

做法：

1. 青欖拍扁，煲湯時容易出味。

2. 桔餅輕微沖洗，不用洗得太乾淨、剪半。

3. 排骨汆水備用，海底椰片先泡軟30分鐘。

4. 在煲內加入2公升水及所有材料，煲滾後轉細火煲2小時。最後15分鐘用大火煲，逼出材料味道。

食材用法：青欖：又稱「橄欖」。《本草綱目》中稱，橄欖「治咽喉痛，咽汁，能解一切魚鱉毒。」外形雖與台灣檳榔相似，但實質是兩種植物。檳榔不宜長期食用，有報道指出當中的檳榔碱有機會增加患口腔癌的機會。

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責任編輯：黃泳欣