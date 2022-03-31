【後遺症食療】新冠後遺症喉痛咳嗽氣管敏感 中醫推介2款湯水止咳化痰【附食譜】
保健美顏 10:20 2022/03/31
不少確診者檢測轉陰性後仍有不適，出現咳嗽、痰多等新冠肺炎後遺症狀。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享2款止咳化痰湯水，針對寒咳、熱咳、喉痛、氣管敏感、咽喉痛等新冠後遺症，有助健脾清熱潤肺。
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1.【健脾湯水】虎乳靈芝五指毛桃燉豬腱
功效：健脾化痰、潤肺止咳
材料（2至3人份量）：虎乳靈芝 半両、五指毛桃半両、百合半両、淮山半両、海玉竹半両、南北杏一湯匙、椰棗3粒、豬腱半斤。
適用症狀：寒咳、新冠肺炎後的氣管敏感、哮喘、虛人感冒。
做法：
- 1. 所有藥材浸半小時，洗淨備用。
- 2. 豬腱切塊後汆水備用。
- 3. 將所有材料放入電子燉盅內，加入適量滾水。
- 4. 用電子燉盅燉3小時，最後加適量鹽調味。
食材用法：
- 虎乳靈芝：補氣益血，對鼻敏感、氣管敏感、哮喘咳嗽大有幫助，特別是小兒久咳，常有良效。
- 五指毛桃：有淡淡椰子香味，補而不燥，能提神。
- 百合潤肺，淮山健脾；海竹滋陰潤肺，配合南北杏，能減少氣管的宿痰、頑痰。
2. 【清熱湯水】青欖桔餅海底椰排骨湯
功效：止咳化痰
適用症狀：性質溫和，大部份患者適用。
材料（2至3人份量）：青欖14粒、桔餅2個、海底椰片5錢、南北杏共1両、排骨一斤。
做法：
- 1. 青欖拍扁，煲湯時容易出味。
- 2. 桔餅輕微沖洗，不用洗得太乾淨、剪半。
- 3. 排骨汆水備用，海底椰片先泡軟30分鐘。
- 4. 在煲內加入2公升水及所有材料，煲滾後轉細火煲2小時。最後15分鐘用大火煲，逼出材料味道。
食材用法：青欖：又稱「橄欖」。《本草綱目》中稱，橄欖「治咽喉痛，咽汁，能解一切魚鱉毒。」外形雖與台灣檳榔相似，但實質是兩種植物。檳榔不宜長期食用，有報道指出當中的檳榔碱有機會增加患口腔癌的機會。
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責任編輯：黃泳欣