【潮物速報】H&M夥拍100歲時尚婆婆Iris Apfel　3月31日推聯乘系列入門價$279起

▲ H&M X Iris Apfel系列於明天正式開售，留意只在銅鑼灣店有售。

時裝界世上的誤解是愛打扮購買時裝都是年輕人的專利，但其實長者都一樣可以用服裝來表達自己。來自美國100歲的Iris Apfel，仍然愛時裝如命，剛剛還被H&M看上為她推出聯乘系列，可說是最年長但又最glamorous的時裝達人。

▲ 曾經來港的Iris，她對時裝的看法是世界上存在很多灰色地帶，有很多好事和壞事存在於每個地方，就好像大家會在很優雅的店舖找到垃圾，相反也會在二手店尋到瑰寶。（圖片法新社）

▲ 提花西裝$1,290、提花褲$899、鞋$1,290。（圖片品牌提供）

如果你有100歲，有沒有像想過你會做甚麼？對Iris Apfel來說，她做著與其他長者不一樣的工作，就是將自己的穿衣風格發揚光大，哪怕是人生走到最後階段﹗Iris的大半生都活在自己的時裝世界裏，在大學修讀美術史的她，婚後與丈夫成立一間紡織公司專門用來仿製一些古董紡織品，不得了的顧客名單就是為多屆美國總統做過室內設計工作。

Iris自身打扮從來與簡約兩字無緣，一直以來堅守more is more的穿衣宗旨，一身花團錦簇配搭chunky大型飾物，只此一家，難怪時裝設計師Dries Van Noten曾經稱她為心目中不朽的靈感女神。今年適逢Iris Apfel來到100歲，H&M希望將她的穿衣風格來一次遍地開花，間接道出做人和打扮一樣忠於自己的重要。

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▲ 甲蟲腰帶$1,190。（圖片品牌提供）

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甚麼年紀該穿甚麼？愚笨﹗

對於長者的打扮，Iris一語道破世俗人的眼光，她說：

「常人說甚麼年紀就該穿甚麼的衣服，這句說話我認為相當愚笨，試想如果一位女生非常了解自己的風格，她根本就不需在意幾多歲人應該穿甚麼的規條。當然世上有些道理是對的，例如年長的女士不該露出太多身體或穿上迷你裙等，以上這些都是基本常識，但如果她們想穿戴得漂亮，請盡情去做，做人要快樂一點，就正如我嘴邊經常說著人活得開心比盛裝更重要。」

不錯，人生可能是灰暗的，要得到快樂並不容易，特別在這年頭的香港，大家都渴望擁有一天的喘息機會，而聰明的Iris一早就懂得慰藉自己「以衫解愁」的道理。她說：

生活是灰暗和渺茫的，但當你盛裝打扮並可以取悅旁人時，你便會感到快樂和欣慰。

而Iris出招總是例不虛發快而準﹗因為她從不按照規矩添衣，一切以直覺行先。Iris說：

「對我來說添衣從不思考和分析，我會跟自己的感覺走，看到喜歡的東西就會試穿看看，會沉醉於配搭過程，甚至多過最後將它穿上，大家不應該只是買市面上流行的衣服，或許這些很適合你，但我可以更肯定的說並不適合每一個人，人應該要勇於表達自己，要與眾不同才是呢﹗」

不一樣花團錦簇的人生

因此，H&M是次為了百分百呈現Iris Apfel的穿衣風格，這個系列盡是大鳴大放的色彩，當中網羅了金絲雀黃、翡翠綠、紫羅蘭色、綠松石色和夕陽橙，互相交纏貫穿，配合豌豆刺繡和珍珠豌豆的提花西裝、鳶尾花印花的波浪狀分層式半身裙子和恤衫等，仿如完全將Iris Apfel的衣櫃打開於大家眼前，而配飾更是美輪美奐得很，用上甲蟲和青蛙造型，女士們就算擔心服裝難以駕馭，不一樣的配飾都可以為你沉悶的服裝堆中帶來一絲生氣。

記者：何偉雄