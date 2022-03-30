【COLLAR成員】COLLAR新廣告蓄勢待發　準備推第三首團歌？

▲ 首個簽約代言廣告即將推出，「爆汗」COLLAR再推第三首團歌？

女團COLLAR今年1月12日才正式出道，聲勢十分強勁，在COLLAR宣布成軍的記者會舉行後的兩個星期，簽約補充飲料品牌寶礦力水特，成品牌的代言人。

Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）8位COLLAR成員，當日在席間透露會為品牌推出首支廣東話廣告歌。

事隔將兩個多月，寶礦力水特今日（3月30日）在社交網站預告，COLLAR將為品牌譜出「破格經典」！

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▲ （陳心怡攝）

首個宣布代言廣告

ViuTV選秀節目《全民造星IV》以打造女團為目標，於去年底完成比賽後，隨即以3個星期的時間完成選卒、換造型、製作出道歌曲等的任務，並於今年1月12日舉行盛大記者會，宣布出道同時推出第一首團歌《Call My Name!》。

8位團員包括隊長Gao、Marf、Day、So Ching、Candy、WINKA、Ivy So及芯駖在出道的兩星期後，於同一地點再次出席記者會，而這次亦為COLLAR出道後的首個全員廣告代言簽約記者會。

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COLLAR首支廣告歌

當日在會上成為寶礦力水特40周年的代言人，COLLAR表示會為品牌推出首支廣東話廣告歌，準備了足足兩個月的時間，寶礦力終於在今日下午於其官方IG預告：

努力不懈嘅汗水，究竟可以爆發出咩驚人力量？無懼考驗、一直勇於向夢想進發嘅新世代人氣女團COLLAR，由比賽路上走到今日，各人都揮灑過大大小小嘅汗水，每一滴都充滿獨特又強大嘅能量，陪伴住佢哋從挑戰中成長，決心擁抱希望！ 嚟緊COLLAR各成員將分別以屬於自己嘅超強汗水力，為寶礦力水特譜出新一幕破格經典，密切期待！

除COLLAR的成員，一眾「前夫」（COLLAR粉絲稱號）亦對此非常期待，大批網民留言表示希望能盡快看到成品！

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