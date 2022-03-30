  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 15:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在職家庭津貼】政府單次凍結除四人住戶外入息限額　按機制調整四人住戶入息限額

社會 14:39 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府今日（30日）公布由2022年4月1日起生效的在職家庭津貼計劃的入息及資產限額。（譚以諾攝）

政府今日（30日）公布由2022年4月1日起生效的在職家庭津貼計劃的入息及資產限額。

職津計劃的入息限額與從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數掛鈎。根據上述機制，除4人住戶外，所有住戶類別的入息限額均須收緊。然而，考慮到疫情下低收入住戶面對的經濟壓力，經諮詢立法會，政府決定單次凍結除4人住戶外所有住戶類別的職津入息限額。4人住戶方面，政府會按機制調整入息限額，經四捨五入原則，全額津貼入息限額維持不變，而四分三額及半額津貼入息限額則予以稍為放寬。

職津資產限額則按公共租住房屋資產限額調整。政府會按上述機制，放寬所有住戶類別的限額。調整後的入息及資產限額適用於2022年4月至2023年3月的申領月份，詳情如下：

如欲查詢，申請人可致電在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處24小時熱線（2558 3000）或瀏覽網頁

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
今日 11:48
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
【防疫服務包】港府周六起派發防疫包今開展包裝工作　林鄭月娥指未有接獲義工反映出現困難
今日 12:11
【防疫服務包】港府周六起派發防疫包今開展包裝工作　林鄭月娥指未有接獲義工反映出現困難
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理
今日 12:42
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理
【第五波疫情】何栢良指放寬社交距離措施後疫苗通行證應「加辣」　限制未完成基本接種人士進入部分處所
今日 13:05
【第五波疫情】何栢良指放寬社交距離措施後疫苗通行證應「加辣」　限制未完成基本接種人士進入部分處所
【第五波疫情】浸大4月21日起恢復面授實驗課　下月19日停止教職員在家工作安排
今日 13:28
【第五波疫情】浸大4月21日起恢復面授實驗課　下月19日停止教職員在家工作安排

你可能感興趣

【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
今日 11:48
【恢復通關】林鄭：現難定與內地或海外通關先後次序　相信要逐步進行
【防疫服務包】港府周六起派發防疫包今開展包裝工作　林鄭月娥指未有接獲義工反映出現困難
今日 12:11
【防疫服務包】港府周六起派發防疫包今開展包裝工作　林鄭月娥指未有接獲義工反映出現困難
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理
今日 12:42
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市等處所　巿民入稟申覆核高院拒受理
疫情 社會福利 交通津貼 教育津貼 牙科津貼 房屋津貼 立法會

最高瀏覽

【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
12:51 2022/03/29
【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親