【在職家庭津貼】政府單次凍結除四人住戶外入息限額　按機制調整四人住戶入息限額

▲ 政府今日（30日）公布由2022年4月1日起生效的在職家庭津貼計劃的入息及資產限額。（譚以諾攝）

政府今日（30日）公布由2022年4月1日起生效的在職家庭津貼計劃的入息及資產限額。

職津計劃的入息限額與從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數掛鈎。根據上述機制，除4人住戶外，所有住戶類別的入息限額均須收緊。然而，考慮到疫情下低收入住戶面對的經濟壓力，經諮詢立法會，政府決定單次凍結除4人住戶外所有住戶類別的職津入息限額。4人住戶方面，政府會按機制調整入息限額，經四捨五入原則，全額津貼入息限額維持不變，而四分三額及半額津貼入息限額則予以稍為放寬。

職津資產限額則按公共租住房屋資產限額調整。政府會按上述機制，放寬所有住戶類別的限額。調整後的入息及資產限額適用於2022年4月至2023年3月的申領月份，詳情如下：

如欲查詢，申請人可致電在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處24小時熱線（2558 3000）或瀏覽網頁。

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記者：黃穎津