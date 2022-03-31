【豪宅曝光】蔣怡相隔10年再拍劇　清水灣豪宅與子女下廚享家庭樂

▲ 蔣怡結婚多年，恩愛依然。

名模蔣怡（Coco）相隔10年再拍劇，近日她現身TVB劇集《飛虎3壯志英雄》飾演馬德鐘的太太，角色設定是漸凍人患者楊素筠，她擔心影響到丈夫工作隱暪病情，戲外Coco與丈夫翁狄森自2013年起結婚至今恩愛如昔，兩人育有一子一女，早年翁狄森為了成就Coco的夢想，放手讓她離家9個月到倫敦藍帶學院學廚，而當時女兒還沒滿1歲，翁狄森在港照顧女兒，而蔣怡回港後女兒認不出她，蔣怡用了半年時間修補與女兒關係。

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《飛虎3壯志英雄》是蔣怡相隔10年的作品，令觀眾為之驚喜，現年44歲的蔣怡在江蘇出生，身高有1.78米，21參加模特兒大賽而入行，後來來港拍廣告及電影，更與吳彥祖、楊千嬅等有對手戲。蔣怡與老公翁狄森拍拖13年，在2013年結束愛情長跑結婚，當時結婚戒指是由翁狄森爸爸製成，而訂婚戒指則是由翁狄森親自設計。婚後兩人非常恩愛。

清水灣獨立屋曝光

熱愛烹飪的蔣怡自小便有「藍帶夢」希望到倫敦藍帶學校學習，9個月後，她在180名學生中以第一名畢業。雖然離開女兒成長階段9個月，不過與子女下廚卻成為蔣怡現在最佳親子活動，早前她與丈夫購入清水灣一間獨立屋，裡面有超大廚房，可以一家人下廚，而後花園還有滑梯及彈床供子女玩樂，蔣怡將照片放上社交網，見家中望出去的海景非常漂亮，開放式廚房放有對門式雪櫃、巨型焗爐等設施，而飯廳更有八人餐桌，足夠招待多位親朋好友。

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而蔣怡好煮得之外，維持身材都有自己的一套，她曾在社交網公開家人出海相，已經44歲的她身材仍然保養得宜，網民大讚她完全不像生過孩子一樣，更指可以隱約看到其馬甲線。原來她在懷孕期間對自己的身材嚴加管理，除了懷孕不能暴食外，還會做運動，保持身體的新陳代謝。她表示產後只要吃坐月餐單，喝補湯，便能確保身材仍緊緻。

蔣怡的老公翁狄森是著名珠寶設計師，獨特的珠寶設計被前美國總統夫人米歇爾欣賞，出訪英國時戴上他的珠寶，除了事業有成外，翁狄森更是愛妻號，當太太如珠如寶，蔣怡大爆老公婚後經常送禮物給自己，更笑言：「老公話成間舖送畀我都得」，非常恩愛。

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責任編輯:陳麗薇