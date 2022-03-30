【疫苗接種】政府今在一圍封強檢大廈為長者及殘疾人士登記打針　翌日上門接種

▲ 聶德權視察上門接種疫苗服務。（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權今（30日）表示，今會先在一座「圍封強檢」樓宇試行為長者及殘疾人士登記接種，並在圍封翌日為他們上門接種；政府亦將推出平台供有需要人士登記上門接種疫苗服務。

聶德權今到深水埗，視察香港社會服務聯會與香港醫學組織聯會推出的上門接種疫苗服務。他表示，政府快將推出平台，供有需要的人士登記，在收集和整理資料後，會安排外展醫護團隊為行動不便的長者或殘疾人士上門接種疫苗。他又指，現階段則會先透過地區組織，接觸未曾打針的70歲或以上長者及因病患或殘疾不能出門打針人士，協助收集他們的登記資料。

聶德權表示，政府今日會先在一座「圍封強檢」樓宇試行為長者及殘疾人士登記接種，並在圍封翌日為他們上門接種，在總結經驗和理順接種流程後，會再進一步擴大有關行動至不同圍封強檢樓宇。

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責任編輯：黃小冰