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【美白養顏】湯怡出道前皮膚黝黑 改變飲食習慣擁白滑肌膚

保健美顏 10:45 2022/03/31

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湯怡出道前皮膚黝黑，改變飲食習慣擁白滑肌膚。

藝人湯怡擁有姣好容貌及白滑皮膚，但她出道前膚色並非如現時一樣。湯怡早前在社交平台回答提問，透露自己小時候樣貌，可見其膚色頗黝黑，與現時有很大分別。她之後透過護膚、改善飲食習慣等，現時擁白滑肌膚。

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良好習慣養成雪白皮膚

1. 護膚習慣

有效美白可減少色素沉澱、色斑等皮膚問題，湯怡透露自己為美白皮膚作出很多努力，包括護膚、改進飲食習慣等。其中注重保濕及防曬。由於乾性皮膚不能很好地吸收美白成分，因此湯怡會具保濕功效產品為肌膚注入水分打好底子，再塗抹含美白成分的護膚品。

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2. 堅持運動

湯怡又表示，她熱愛運動，經常與陽光玩遊戲。而肌膚在運動後容易曬黑，是與紫外線接觸有很大關係。因此她堅持使用防曬，並會在進行戶外運動前半小時塗抹防曬產品，強化皮膚對紫外線的防禦功能，從而紓緩陽光帶來的傷害與刺激。

湯怡經常在社交平台發佈自己跑步、做瑜伽等運動的照片。她認為運動習慣可加快新陳代謝，塑造健康體質，也是有助於美白的必要元素之一。

3. 健康飲食習慣

湯怡又透露自己曾為了美白，嘗試將檸檬切片敷臉，結果導致皮膚敏感。後來改由食物攝取抗氧化營養素，例如飲用檸檬水，攝取維他命C，能美白皮膚之餘還可避免身體水腫。

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中醫推介潤肺美白食療

在中醫角度，從飲食上幫助美白皮膚的確有理據。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）指出，肌膚狀態反映著臟腑的健康狀況，所以想美白肌膚要從內到外著手。中醫有「肺主皮毛」之說，皮膚質素視乎肺部健康，如果肺氣強，氣血運行暢順，皮膚都會較為細嫩有光澤。

同時，五色中以「白色入肺」，適量進食白色食物有助美白肌膚，例如：

  • 百合：補中益氣又潤肺
  • 雪耳：滋陰潤肺
  • 淮山：補肺氣
  • 薏米：補肺健脾
  • 南杏：潤肺潤腸
  • 白果：改善肺氣虛弱

另外，梁醫師又建議每天喝一杯米水健脾胃，適當疏肝減壓，有助改善面色和肌膚狀況。

白果腐竹薏米糖水

  • 功效：潤肺養顏，清熱祛濕。
  • 材料：白果15粒、腐竹1塊、生薏米20克、冰糖適量

做法：

  • 材料洗淨，白果剝殼去芯；腐竹浸水至稍為軟身備用。
  • 鍋中加入約1000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮約45分鐘至軟身，最後以冰糖調味即可。

想腐竹完全溶化令糖水如豆漿般滑溜，腐竹必須新鮮，不要買回家後放太久才使用，而且記得先將腐竹浸水至少10分鐘。

如果煲完仍然想見到腐竹呈一片片，可以先放五分之四腐竹去煲，最後四分之一腐竹與冰糖同煮即可。

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責任編輯：羅嘉欣

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