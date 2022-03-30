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【大方認愛】洪卓立與千金小姐Hillary親證戀情　強調財政獨立關係非建立金錢上

娛樂 15:31 2022/03/30

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洪卓立親證與Hillary拍拖了。

歌手洪卓立（Ken）在今年1月時被網民發現曾於Instagram限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）攬着小狗的相片，疑放閃暗示拍拖，不過二人一直未有承認此緋聞。

日前有傳媒拍得Ken與Hillary已經發展成同居關係，據知身為千金小姐的Hillary棄住何文田的千萬豪宅，連日來被拍得出入男方在大圍的寓所，更不介意由千金小姐「降呢」外賣妹，為男方買外賣，可見愛得情深。

【緋聞男女】洪卓立與《膠戰》Hillary秘密撻著？　Ken上載劉沛蘅攬狗相片放閃

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Ken親證戀情

有見及此，Ken認為二人戀情已經「紙包唔住火」，今日（3月30日）在社交平台親證戀情，大晒愛犬，並大讚Hillary是其見過最善良和有愛心得女子，二人每天都過得很開心。

他又指會落力賺錢，令Hillary得到幸福：「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。」

Ken亦多謝大家關心，希望大家能給予空間：「希望傳媒朋友高抬貴手俾返少少私隱我哋，大家互相尊重，亦對身邊受影響的街坊街里說聲不好意思。多謝關心。」

洪卓立與HIllary拍MV結緣。

Hillary認拍拖開心 否認是富家女

至於Hillary回覆Topick時亦難喜掩悅，感謝關心：「我哋每一日都好開心！我覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。」

對於一直被外界指是千金小姐的Hillary便說：「我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家畀番少少空間我哋。」

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Hillary與Ken的戀情有跡可尋

其實Hillary與Ken早有接觸，女方自入行以來曾先後兩次為Ken任MV女主角，分別是2019年的《數寄屋橋次郎》與2020年的《喜劇收場》。

及後他又在32歲正日生日當日上載獨照與一張Hillary從後擁著他的花絮相，兼寫道：「最不一樣的」，當時有網民留言「祝福」、「咁快咁公開攬埋一齊」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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