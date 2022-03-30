【電話騙案】騙徒冒稱執法人員　26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元

▲ 26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元。（資料圖片）

男子被電話詐騙逾千萬元。警方今早（30日）接獲一名26歲男子報案，指其早前接獲3名男女來電，他們自稱為執法人員，指事主涉嫌干犯刑事罪行，要求事主向指定銀行戶口轉帳，以協助調查。



事主在本月按指示分多次轉賬共約600萬港元及約700萬人民幣至多個本地及內地銀行戶口，其後懷疑受騙並報案。



警方接報到場，經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

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記者：黃穎津