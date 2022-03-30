【分期補貼】政府今年6月起推千元電費補貼　總額28億元【一文看清詳情】

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財政預算案中推出總值28億元的新電力補貼計劃，向每個電力住宅用戶補貼1,000元。政府今日向立法會提交資料文件，講解當中詳情。

市民何時會收到補貼？

如《2022年撥款條例草案》獲得通過，第一期補貼預計會在2022年6月注入用戶戶口。

1000元會一次過注入戶口嗎？

補貼會分12期發放，政府會連續11個月，在每月首日向電力住宅用戶的戶口注入80元，並在第12個月注入120元

如我家中電費較低，未能在一年內用畢1,000元，餘款會如何處理？

補貼計劃的限期為2024年12月31日，政府會按情況檢討是否有需要再度延長限期。

過去我已有領取其他電費紓緩計劃的補助，會如何計算？

除電費補貼計劃外，政府過去亦有推出電費紓緩計劃 ，由2019年1月1日至2023年12月31日止，連續60個月在每月首日向合資格的電力住宅用戶戶口存入50 元。

政府表示，過去計劃下未用的補貼和電費紓緩計劃下發放的金額悉數用盡後，才會扣減新補貼計劃下提供的補貼，直至其限期屆滿為止。

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責任編輯：陳梓蔚