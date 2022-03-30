【新冠疫苗】專科醫生指胡亂做疫苗過敏測試或現假陽性　籲勿憑測試結果接種疫苗

▲ (曾耀輝攝）

香港過敏協會一項問卷調查結果發現，在180名過敏患者中，有近9成人已打至少一劑新冠疫苗，而當中只有5%受訪者在接種疫苗後，出現需要醫療照顧的不良反應。免疫學和過敏症專科醫生李曦今日（30日）表示，市民若懷疑自己有藥物過敏，最重要不是進行測試，而由醫生進行專業評估，冀市民慎重考慮是否有必要做疫苗過敏測試。

免疫學和過敏症專科醫生李曦表示，有兩個情況評估是否適合接種疫苗。第一個情況是經醫生評估後，懷疑對輔料過敏，因為復必泰疫苗有peg-free成分，可考慮轉接受科興疫苗。第二個情況是若懷疑對接種第一劑疫苗出現過敏反應，經醫生評估是否仍適合接種第二劑疫苗，認為輕微過敏反應仍可接種新冠疫苗。

他又補充稱，PEG輔料過敏屬罕有問題，非常少見，不會因對一隻藥物過敏，而出現對輔料過敏。

被問及很多市民想做PEG輔料過敏測試，再決定是否接種疫苗。李曦醫生則指，測試不是最重要，而是醫生的評估，因為無論是疫苗過敏、食物過敏或藥物過敏，過去不少病人做完測試出現很多假陽性或假陰性結果，如果選錯病人做錯測試，會有很多錯資訊，疫苗測試也是，若出現假陽性，會導致病人由可接種變成不可接種，所以不能單憑測試結果決定是否接種疫苗，這是危險的做法。

而被問及做peg輔料需排期多久。他稱有很多不需要病人轉介至「疫苗過敏安全門診」做測試，令測試人數大增，現時有過千病人輪候接受評估，由數以星期計，至數以年計不等，會優先評估未接種人士，希望有更多人至少打一針，目前大部分人經評估後均適合接種新冠疫苗。

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責任編輯：余思嵐