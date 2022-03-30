【轉換軌道】街市潮賣本地菜吸引年輕族 設計師菜販：本地菜不比進口菜差

▲ 何先生不怕辛苦，推廣本地蔬菜。

蔬菜是日常生活不可缺少的有益食物之一，但香港土地資源有限，以往偏向依賴進口食物。隨著大眾對健康食品需求日增，近年催生了本地有機農業的興起，現時在香港獲得認證的本地有機農場多達130多個！有主力經營本地有機蔬菜的菜檔更乘勢而起，其中2020年初在將軍澳Spot 街市創業的「恩田蔬菜」，開業不到一年已擴展業務，於前年底在同區的TKO 街市開設第二間分店「Farmer Land」，期望可進一步推廣本地蔬菜。

將時尚設計融入菜檔 吸引年輕一族光顧

來到恩田蔬菜，各種色彩鮮艷奪目的新鮮蔬菜擺放錯落有致，原來部分創意出自老闆何先生的意念。他原本在媒體從事設計工作，受到經營菜檔生意的家人影響，決定走上創業之路，將自己的專業與菜檔生意「有機」結合。何先生說，如果希望推廣本地菜，就要多動腦筋，與眾不同，才能脫穎而出。

家人做了約20年本地蔬菜生意，鼓勵我加入，但我不想與其他人一樣做一個『倒模』菜檔，想做到與別不同。由於我做設計出身，一直認為不需依循舊有模式來經營菜檔，所以決定利用自己的專業，將設計融入經營菜檔上，例如根據蔬菜顔色配搭，擺放得更別緻漂亮，從外觀上吸引大家更留意本地蔬菜！

在重視健康的大趨勢下，年輕中產家庭傾向購買本地蔬菜，因此何先生在創業時，已鐵定落戶將軍澳，正正看中這裡多年輕家庭，而首個落腳點Spot 街市這類現代化街市也與自己富有設計感的菜檔經營理念不謀而合。「潮味十足」的他更為菜檔在社交平台開設了專頁，

區內有些年輕太太在社交媒體留意到我的專頁，被色彩斑斕的本地蔬菜相片所吸引，專程來幫襯。

「恩田蔬菜」經營短短不到一年已見成績，在領展邀請下，他決定到TKO 街市擴展業務，開設第二間分店「Farmer Land」。「坑口是西貢及清水灣居民必經出入口之一，吸引較多外籍人士，他們喜歡環境乾淨的街市、整潔的檔口，亦更願意花費在健康的本地有機蔬菜上，我們正看中這個商機，認為潛力龐大，因此決定在一站之隔的TKO街市擴展業務！」何先生說。

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辛苦+堅持 推廣本地菜

除了由於運送路程和時間較短，令本地蔬菜較進口蔬菜更為新鮮外，何先生指能夠認證成為香港本地的有機蔬菜，各方面的要求都較高，「所有本地有機蔬菜都要經過香港有機認證中心定期抽查，才能被認證為有機蔬菜，而本地蔬菜則要經過漁農自然護理署每天抽查，所以本地蔬菜才可吃得更安心，也更健康。」

他坦言，本地菜不比進口菜差，只是不容易買到。

相較於成本低、利潤高、來貨多的進口菜，本地菜的成本自然會高一些，利潤也不見得吸引。

原本是設計師的何先生在云云創業道路上，選擇在街市售賣本地菜，正是希望讓市民在日常光顧的街市都可接觸到。雖然每天凌晨3時就要在菜欄選貨、取貨，7點前要回到街市上貨，經營本地有機菜檔的生活自然較以前的設計工作更為辛苦，但他坦言，想要推廣本地蔬菜，令更多市民甚至年輕一代都能吃得到，多辛苦都值得，並且要堅持下去。

香港本地蔬菜有何不同？

香港氣候宜人，四季如春。正是這種溫和的天氣特質，令香港可以種植四季皆宜的蔬菜。不過正所謂「夏天吃瓜，冬天吃菜」，所以香港本地農莊中，夏天多種冬瓜、南瓜等瓜菜類，而冬天則多種西洋菜、生菜等葉子菜。

不説或許你不知，原來香港本地菜與進口菜在外觀上也有分別。何先生以薄荷葉為例，香港本地的薄荷葉形狀相對外國的品種較圓，新鮮的本地薄荷葉用來炒蛋、煮湯或直接冲水來喝都很鮮甜有益。

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