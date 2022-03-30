【金宵大廈2】單元《七樓半》+《姐姐》預告曝光　工人疑被鄭子誠落降：你對我做過啲乜嘢？

▲ 《金宵大廈2》再推出新預告片。

TVB劇集《金宵大廈》於2019年播出大受歡迎，全劇平均收視為27點，被封為年度神劇。萬眾期待的續集《金宵大廈2》將於下周一（4月4日）接《飛虎3壯志英雄》捧播出，近日預告片及海報陸續登場，不少網民看後大呼恐怖，可是又驚又想睇！

最新影片推介：吳海昕專訪

三爺孫異度空間

今日（3月30日）TVB的官方Facebook上載單元《七樓半》及《姐姐》的預告片段。當中單元《七樓半》由鄭子誠、于洋及曾展望演出，講述三爺孫的異度空間故事。

片中所見，鄭子誠指爸爸于洋已逝世，作為孫仔的曾展望卻見到爺爺識行...海報中三人靈位照片各現骨灰龕前，認真「大吉利是」！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

視工人姐姐為「親人」？

而由林景程、樊亦敏、黃子雄及黃婉華，主演第四個單元《姐姐》，劇情講述飾演工人姐姐的黃婉華融入詭異家中，原來幸福表象，背後有恐怖真相。

預告片中黃子雄對太太樊亦敏說：「我地終於可以一家團聚」有一個鏡頭兩夫婦攬住一名女子，疑似是工人姐姐黃婉華。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

之後閃過似「落降頭」的畫面，黃婉華表現驚恐：「你對我做過啲乜嘢？」莫非真的融洽到視工人姐姐為「親人」？

海報前日已率先曝光，一家「四」口合照，配合狗狗的詫異笑容，令人心寒。