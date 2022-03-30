【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院

▲ 實惠聯同Savewo救世捐贈30部空氣清新機予東區醫院。（實惠提供）

第五波疫情嚴峻，多間公立醫院病房持續爆滿，Pricerite實惠，聯同Savewo救世捐贈30部全新Savewo 智能空氣消毒淨化機予東區尤德夫人那打素醫院。

實惠表示，期望藉此透過有效的空氣過濾減低病毒接觸，提供安全潔淨的空氣，為醫護人員與病患帶來多一點保護。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津