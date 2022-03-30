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【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院

社會 15:29 2022/03/30

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實惠聯同Savewo救世捐贈30部空氣清新機予東區醫院。（實惠提供）

第五波疫情嚴峻，多間公立醫院病房持續爆滿，Pricerite實惠，聯同Savewo救世捐贈30部全新Savewo 智能空氣消毒淨化機予東區尤德夫人那打素醫院。

實惠表示，期望藉此透過有效的空氣過濾減低病毒接觸，提供安全潔淨的空氣，為醫護人員與病患帶來多一點保護。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

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記者：黃穎津

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