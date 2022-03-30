  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【院舍爆疫】今無新院舍現個案　張竹君指情況有改善但非完全受控

社會 16:48 2022/03/30

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會。

張竹君表示，今日無新院舍呈報出現個案，惟原已呈報爆發的院舍中有約100多宗新病發個案。張竹君指，基本上全港多數院舍均已呈報現爆發，沒有新院舍的呈報屬預期之內，惟已呈報的院舍還是有新個案，如昨日也有逾百宗，相信數字的下降與社區感染數字下降有關，情況有改善但非完全受控。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【電話騙案】騙徒冒稱執法人員　26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元
今日 15:16
【電話騙案】騙徒冒稱執法人員　26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元
【分期補貼】政府今年6月起推千元電費補貼　總額28億元【一文看清詳情】
今日 15:22
【分期補貼】政府今年6月起推千元電費補貼　總額28億元【一文看清詳情】
【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院
今日 15:29
【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院

你可能感興趣

【電話騙案】騙徒冒稱執法人員　26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元
今日 15:16
【電話騙案】騙徒冒稱執法人員　26歲男子墮電話騙案損失逾千萬元
【分期補貼】政府今年6月起推千元電費補貼　總額28億元【一文看清詳情】
今日 15:22
【分期補貼】政府今年6月起推千元電費補貼　總額28億元【一文看清詳情】
【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院
今日 15:29
【抗疫支援】實惠聯同Savewo救世　捐贈30部空氣清新機予東區醫院
傳染病 院舍 衞生署 衞生防護中心 何婉霞 張竹君 殘疾 疫情

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
今日 11:39
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
17:42 2022/03/29
【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華
20:30 2022/03/29
【山頂豪宅傷人案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華