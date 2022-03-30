【院舍爆疫】今無新院舍現個案　張竹君指情況有改善但非完全受控

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會。

張竹君表示，今日無新院舍呈報出現個案，惟原已呈報爆發的院舍中有約100多宗新病發個案。張竹君指，基本上全港多數院舍均已呈報現爆發，沒有新院舍的呈報屬預期之內，惟已呈報的院舍還是有新個案，如昨日也有逾百宗，相信數字的下降與社區感染數字下降有關，情況有改善但非完全受控。

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記者：黃小冰