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【第五波疫情】家長陪染疫童入院需經衞生防護中心同意　何婉霞指暫時所有個案都獲批

社會 17:09 2022/03/30

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（前）和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（後）。（資料圖片）

本港今（30日）增6981宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

何婉霞表示，若染疫兒童及家長同時染疫，醫院會將他們安排在同一病房；而若家長檢測陰性，只有兒童染疫，在情況許可下，也會盡量安排家長陪伴患童。她指，醫院要先尋求衞生防護中心的同意，並獲得家長或照顧者的口頭同意才可作安排，據其了解目前所有個案均獲衞生防護中心批准，而醫院也會向相關家長及照顧者也要遵守感染控制措施和醫管局指引。

至於若未能安排家長陪伴入院，醫院也會安排視像或電話會議，以及各父母保持聯絡，說明個案的情況。

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記者：黃小冰

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