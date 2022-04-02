【特首選舉】豁免特首選舉相關聚集限制　惟不適用於戶外群組聚集

▲ 行政長官林鄭月娥指，特首提名期將如常舉行。

政府晚上（2日）表示，第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期由4月3日至4月15日結束，公布豁免行政長官候選人與選委會委員的聚集限制，而不適用於戶外的群組聚集，強調要確保委員在作出提名及投票時，對候選人有充分的認知，因而作出符合社會整體利益的決定。



政府指，根據《第599G章》第5（1）（b）及8D（1）（b）條，政務司司長如信納進行某群組聚集／多戶聚集，鑑於有關個案的情況極其特殊，在其他方面符合香港的公眾利益，即可准許有關聚集。考慮到行政長官選舉的特殊性，政務司司長已行使有關權力，准許「行政長官候選人」在4月3日至5月8日期間，舉行以下的群組聚集及／或多戶聚集：

由4月3日起至4月23日（或候選人資格審查委員會（資審會）就行政長官選舉候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）：「行政長官候選人」（即任何曾公開宣布有意在五月八日的行政長官選舉中參選的人士）獲准許舉行與選舉委員會（選委會）委員之間與選舉相關的聚集。然而，若某聚集最終並沒有任何選委會委員出席，則不屬獲准許的聚集；及

在4月23日（或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）至5月8日期間：「行政長官候選人」（只包括獲資審會裁定提名有效的人士），獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集。

有關准許只適用於在受《第599G章》規限的公眾地方內進行的室內聚集，而不適用於戶外的群組聚集。政務司司長已對有關聚集施加附加條件，以減低疫情傳播的風險。這些條件包括：

參與人士在入場前必須量度體溫、在活動期間必須佩戴口罩、不可提供食物或飲品

聚集須恪守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）中的適用指引等。

政府強調，行政長官選舉為選出香港特別行政區首長的選舉，情況的特殊性毋庸置疑。在完善選舉制度下，行政長官候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。

政府強調，豁免行政長官候選人與選委會委員的聚集，可確保委員在作出提名及投票時，對候選人有充分的認知，以作出符合社會整體利益的決定。

另一方面，考慮到行政長官的重要憲制地位，而是次選舉為完善選舉制度後的首場行政長官選舉，候選人需要進行競選活動，向香港社會（包括全體香港市民和選委會委員）宣傳其政綱和理念。整個競選過程體現新制度具有廣泛代表性，並符合香港特別行政區實際情況和社會整體利益。讓選委及廣大市民充分了解行政長官候選人的施政方針，亦可令政府日後施政更為順暢。因此，作出有關豁免符合公眾利益，亦有必要性。

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記者：伍瑋瑋