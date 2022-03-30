【Netflix劇集】 《社內相親》 輕鬆減壓受熱捧　《驅魔麵館》金世正戀安孝燮

▲ 《社內相親》兩對主角受網民力讚。

前段日子在Netflix熱播的劇集，題材不是真人真事騙案，就是黑暗遏抑如《少年法庭》，疫情下心情鬱悶，其實觀眾早就渴求輕鬆減壓的喜劇小品，此時登場的韓劇《社內相親》，剛好正中一眾留家抗疫的劇迷需要，成功引起港台韓等亞洲地區的熱烈討論。

由安孝燮和金世正主演的電視劇《社內相親》，改編自韓國熱門網絡漫畫《我和社長相親相愛》，因選角被認為高度還原，劇集未播出已登上韓劇話題榜，先聲奪人。

故事講述申夏莉（金世正飾）代替好姊妹兼名門千金陳映書（薛仁雅飾）去相親，豈料對方竟是自己公司的社長姜泰武（安孝燮飾）。因為被交代需趕跑相親對象，申夏莉使出各種男人最討厭的行為，甚至不計形象主動邀約去酒店開房，諸多浮誇行徑卻被對方視為毫不造作，甚至迅即被求婚。

▲ 《社內相親》

金世正改戲路

單是這個無厘頭又誇張的開場，已經充分看得出劇集走的是瘋狂路綫，亦因為改編自網漫，劇集中不乏各種後製效果，極盡可能地營造詼諧感，作為減壓之選，《社內相親》絕對不會令人失望。

事實上，電視劇令人看得輕鬆，除因劇情爆笑，演員們恰如其份又自然的演繹亦相當討喜。播出後，4位主要演員都馬上獲得極高關注，人氣急升，男主角安孝燮的IG粉絲人數更已衝破430萬。而女主角金世正前年憑在Netflix播映的《驅魔麵館》中冷酷敏捷的驅魔人角色大受歡迎，這次演出瘋狂喜劇，不計形象、自然生動的搞笑演技被網友大讚。

▲ 《社內相親》感情綫惹笑。

配角感情綫惹笑

《社內相親》除了男女主演出色，另一對感情綫也同樣討喜。薛仁雅演追求愛情至上的率性有錢女，對英俊男白領一見鍾情，甚至上演女追男戲碼，性格迥異的兩人擦出超強火花。例如女方遇蟑螂向男方求救，本以為會出現常見的英雄救美情節，男方竟然以隔着紙杯狂噴殺蟲水來應對，令人忍俊不禁。

另一個劇中亮點要數飾演男主角爺爺的資深演員李德華，作為韓劇常見的富爸爸代表，這次演財閥會長，卻一反慣常的嚴肅或犀利形象，以諸多可愛行徑贏得觀眾好感。如裝病被孫子吐槽、為迫婚抱孫而安排馬拉松相親、愛看師奶劇，甚至會邊追劇邊敷面膜，親切又貼地。

▲ 《社內相親》

《社內相親》雖然集通俗偶像劇所有見慣見熟的老套橋段，但輕鬆愉快的爆笑劇情加上眾演員們生動的演出，令人不禁一集一集追看下去。劇集編劇在接受訪問時亦表示，演員們之間的化學反應和緊湊又愉快的劇情，正是這部劇的魅力所在。

記者：王嵐

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